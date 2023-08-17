«Газпром-Медиа» назвал целесообразной ликвидацию ЗАО «Эхо Москвы»

«Газпром-Медиа» считает целесообразной ликвидацию ЗАО «Эхо Москвы», поскольку ранее входившая в холдинг радиостанция больше года назад прекратила работу и приносит убытки, сообщили ТАСС в пресс-службе.

На прошедшем совете директоров «Эха Москвы» представители холдинга проголосовали против продления прав радиостанции на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы», сообщил сегодня, 17 августа, бывший главред радиостанции Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом).

В этом решении господин Венедиктов усмотрел сговор и написал, что акционерные владельцы тем самым «добровольно отказываются от миллионной (в долларах собственности)». «По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО "Эхо Москвы" в его нынешнем состоянии Алексеем Венедиктовым сильно преувеличена»,— сообщили РБК пресс-службе холдинга.

8 августа стало известно, что медиагруппа МИА «Россия сегодня» подала заявки на регистрацию бренда «Эхо Москвы»: первая заявка — на регистрацию названия, вторая — на регистрацию логотипа. Господин Венедиктов тогда говорил, что по закону регистрация невозможна, поскольку бренд «Эхо Москвы» принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», где миноритарии контролируют треть пакета.

Радиостанция «Эхо Москвы» работала более 20 лет. 1 марта 2022 года, через несколько дней после начала военной операции на Украине, радиостанцию отключили от эфира и заблокировали сайт. Коллектив оспаривал в суде действия надзорных органов, но успеха не добился. На момент закрытия «Газпром-Медиа» в ЗАО «Эхо Москвы» владел 66% акций, 34% принадлежали частным лицам, в том числе 14% — господину Венедиктову.