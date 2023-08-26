«И производство мирной взрывчатки»

80 лет назад, летом 1943 года, Государственный комитет обороны (ГКО, ГОКО), основываясь на опыте Курской битвы, принял ряд постановлений о снятии с производства одних видов военной техники и начале или увеличении выпуска других; наряду с ускорением изготовления шифровальных аппаратов и предшественников барражирующих боеприпасов — полуторакилограммовых кумулятивных противотанковых авиабомб — «исключительное значение» придавалось производству, нарастить объем которого оказалось крайне затруднительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Артиллерия,— сообщала "Правда" о ходе Курской битвы,— ограждает стрелковые подразделения от контратакующих танков врага»

Фото: МАММ / МДФ «Артиллерия,— сообщала "Правда" о ходе Курской битвы,— ограждает стрелковые подразделения от контратакующих танков врага»

Фото: МАММ / МДФ

Из записки члена ГКО, наркома внутренних дел СССР генерального комиссара государственной безопасности Л. П. Берия, наркома боеприпасов СССР Б. Л. Ванникова и начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) генерал-полковника артиллерии Н. Д. Яковлева председателю ГКО И. В. Сталину, 17 июля 1943 года.

…Намечаемое увеличение производства и поставки 122 мм снарядов на 242 тыс. штук в месяц и 152 мм снарядов на 70 тыс. штук (в сентябре по сравнении с планом июля) связано с дополнительной потребностью снарядной заготовки в количестве 11 000 тонн и пороха в количестве 1139 тонн при недостатке металла и сырья для порохов на июльскую программу.

В связи с серьезными затруднениями, испытываемыми в снабжении металлом и сырьем для порохов, а также в связи с недостатком производственных мощностей и рабочей силы, предусматривается:

а) временное прекращение производства (на 2–3 месяца):

корпусов 122 и 152 мм химических снарядов…

корпусов 122 мм и 152 мм осветительных и агитационных снарядов…

корпусов 76 мм снарядов… в размере 150 тыс. штук в месяц;

б) сокращение производства корпусов снарядов МХ-13… до 7 тыс. штук в месяц.

Временное сокращение производства корпусов химических снарядов считаем возможным, т. к. запасы таковых в ГАУ КА и ГУВГМЧ КА (Главное управление вооружения гвардейских минометных частей Красной Армии.— «История») на 1.VII-43 г. составляют:

122 мм химических снарядов — 800 тыс. штук

152 мм химических снарядов — 200 тыс. штук

МХ-13 химических снарядов — 150 тыс. штук…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Противник,— говорилось в оперативной сводке Совинформбюро от 13 августа 1943 года,— оказывает отчаянное сопротивление… Однако все попытки немцев терпят неудачу и лишь увеличивают и без того огромные потери, которые несут немецкие войска» (на фото — германское военное кладбище, 1943 год)

Фото: МАММ / МДФ «Противник,— говорилось в оперативной сводке Совинформбюро от 13 августа 1943 года,— оказывает отчаянное сопротивление… Однако все попытки немцев терпят неудачу и лишь увеличивают и без того огромные потери, которые несут немецкие войска» (на фото — германское военное кладбище, 1943 год)

Фото: МАММ / МДФ

Из постановления ГКО №3736сс, 18 июля 1943 года.

Придавая исключительное значение производству 122 и 152 мм снарядов и обеспечению ими Красной Армии, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомбоеприпасов (тов. Ванникова) увеличить комплектную поставку ГАУ КА:

а) 122 мм гаубичных снарядов в августе до 540 тыс. штук и в сентябре до 640 тыс. штук;

б) 152 мм пушечно-гаубичных снарядов в августе до 360 тыс. штук и в сентябре до 380 тыс. штук…

(Было утверждено и предложенное сокращение производства химических пушечных и реактивных снарядов.— «История»).

6. Обязать НКО (тов. Щаденко) в пятидневный срок направить на заводы Наркомбоеприпасов сроком на 3 месяца 3.000 человек рабочих…

Тов. Щаденко лично проследить за выполнением настоящего задания ГОКО и об исполнении доложить в недельный срок…

8. Обязать Наркомтанкопром (тов. Малышева) немедленно передать 162 металлорежущих станка со Сталинградского тракторного завода, годных к восстановлению из числа ранее занятых производством корпусов снарядов и взрывателей, с распределением по заводам Наркомлеса и Наркомбоеприпасов…

12. Обязать тов. Микояна А. И. (член ГКО, зам. председателя Совета народных комиссаров, нарком внешней торговли СССР.— «История»):

а) разбронировать для пороховых заводов Наркомбоеприпасов 126 тысяч декалитров спирта из запасов УГМР (Управления государственных материальных резервов.— «История») и обеспечить отгрузку их до 25 июля;

б) передать для пороховых заводов Наркомбоеприпасов 92 тысячи декалитров спирта из остатков на заводах Наркомпищепрома и обеспечить отгрузку этого спирта до 25 июля;

в) взять под личное наблюдение поставку пороховым заводам Наркомбоеприпасов спирта, не допуская впредь перебоев в снабжении спиртом пороховой промышленности.

13. Учитывая особое значение для армии установленного настоящим постановлением задания промышленности боеприпасов по производству и поставке 122 мм и 152 мм снарядов, Государственный Комитет Обороны обязывает наркоматы-поставщики: Наркомчермет (тов. Тевосяна), Наркомпищепром (тов. Пронина), Главснабуголь (тов. Курмашева), Главнефтеснаб (тов. Широкова), Главснаблес (тов. Лопухова) производить заводам, изготовляющим элементы для 122 мм и 152 мм снарядов, отгрузку металла, топлива, спирта и укупорки вне всякой очереди.

Запретить предприятиям-поставщикам производить отгрузку металла, топлива, спирта и укупорки каким-либо другим потребителям до выполнения нарядов по поставкам заводам, производящим элементы 122 мм и 152 мм снарядов.

14. Возложить личную ответственность за обеспечение выполнения установленного настоящим постановлением задания по производству корпусов 122 мм и 152 мм снарядов по Наркомату боеприпасов на тов. Ванникова, по Наркомчермету на тов. Тевосяна, по НКПС на тов. Арутюнова, по Наркомсредмашу на тов. Акопова, по Наркомлесу СССР на тов. Салтыкова.

Обязать т. т. Ванникова, Тевосяна, Арутюнова, Акопова, Салтыкова утвердить ежесуточный график производства элементов 122 мм и 152 мм снарядов и об исполнении его ежедневно докладывать ГОКО.

16. …Приравнять всех рабочих и ИТР, занятых на производстве 122 мм и 152 мм снарядов по снабжению продовольственными товарами к рабочим предприятий особого списка.

17. Обязать секретарей обкомов ВКП(б) и начальников УНКВД… лично оказывать повседневную помощь заводам, изготовляющим элементы 122 мм и 152 мм снарядов…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Внедряя передовые — поточные методы производства,— писала "Правда",— заводы, выпускающие снаряды и мины, из месяца в месяц увеличивают объем своей продукции»

Фото: МАММ / МДФ «Внедряя передовые — поточные методы производства,— писала "Правда",— заводы, выпускающие снаряды и мины, из месяца в месяц увеличивают объем своей продукции»

Фото: МАММ / МДФ

Из записки Л. П. Берия, Б. Л. Ванникова, наркома минометного вооружения СССР П. И. Паршина и замкомандующего ВВС РККА генерал-полковника авиации Ф. Я. Фалалеева И. В. Сталину, 7 июля 1943 года.

…В настоящее время боевой расход авиабомб наиболее дефицитных крупных и средних калибров значительно превышает производство корпусов этих авиабомб…

Если теперь же не принять необходимых мер к резкому увеличению производства корпусов авиабомб указанных калибров, то запасы их могут быть израсходованы и авиация будет испытывать перебои в питании боеприпасами…

(8 августа 1943 года Государственный комитет обороны принял постановление №3893сс, «Об увеличении производства корпусов авиабомб»).

Из записки Л. П. Берия, А. И. Микояна и Б. Л. Ванникова И. В. Сталину, 21 августа 1943 года.

Представляем на ваше рассмотрение проект Постановления ГОКО «О мерах обеспечения взрывчатыми веществами и химсырьем дальнейшего развития производства боеприпасов».

Намеченный Постановлениями ГОКО от 18 июля с. г. №3763сс и от 8 августа с. г. №3893сс рост производства 122 мм, 152 мм артснарядов и особенно авиационных бомб, потребует в IV квартале 1943 года и в 1944 году резкого увеличения расхода взрывчатых веществ и порохов.

Расход на снаряжение боеприпасов и производство мирной взрывчатки составит (в среднем в месяц):

тротила — 13.000 тонн

аммиачной селитры — 24.000 тонн

пороха — 15.000 тонн

Между тем отечественная промышленность (азотные и пиролизные заводы) по своим мощностям и ресурсам исходного сырья не смогут обеспечить полностью химическим сырьем производство указанных количеств взрывчатых веществ и порохов…

Для того чтобы не допустить срыва дальнейшего увеличения производства артснарядов и авиабомб, намеченного Государственным Комитетом Обороны, представляемый проект предусматривает следующие мероприятия:

1. Заказ по импорту преимущественно перед другими заказами 2.200 тонн толуола и 4.000 тонн тротила ежемесячно (из коих 1.000 тонн тротила для частичного восполнения дефицита в аммиачной селитре и 3.000 тонн для восполнения дефицита в тротиле).

2. Меры для форсирования строительства и обеспечению ввода в строй в I квартале 1944 г. Губахинского азотно-тукового завода Наркомхимпрома мощностью в 2.500 тонн аммиака в месяц.

3. Заказ по импорту оборудования для постройки в 1944 году двух азотных заводов мощностью в 3.000 тонн аммиака в месяц, что даст возможность освободиться в конце 1944 года от импорта тротила и порохов…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Поставки в Советский Союз,— говорилось в отчете президента Рузвельта Конгрессу в 1943 году,— включали тысячи тонн сырья и машин… Такие поставки включали алюминий, медь, сталь и большое количество химикатов и взрывчатых веществ для производства, боеприпасов и бомб»

Фото: Library of Congress «Поставки в Советский Союз,— говорилось в отчете президента Рузвельта Конгрессу в 1943 году,— включали тысячи тонн сырья и машин… Такие поставки включали алюминий, медь, сталь и большое количество химикатов и взрывчатых веществ для производства, боеприпасов и бомб»

Фото: Library of Congress

Из постановления ГКО №3981сс, 28 августа 1943 года.

…1. Поручить т. Микояну А. И.:

а) в срочном порядке приступить к переговорам по заказу тротила и обеспечить преимущественно перед другими заказами по импорту завоз для Наркомата Боеприпасов во втором полугодии 1943 года и первом полугодии 1944 года ежемесячно не менее 2.200 тонн толуола и начиная с октября 1943 года по 1 июля 1944 года ежемесячно 4.000 тонн тротила;

б) приступить к переговорам о срочном завозе по импорту оборудования для постройки в 1944 году 2-х азотных заводов по выработке аммиака и аммиачных продуктов мощностью не менее 3.000 тонн аммиака в месяц.

2. Обязать Народного Комиссара по Строительству т. Гинзбурга и Народного Комиссара Химической промышленности т. Первухина, под их личную ответственность, принять все необходимые меры к тому, чтобы в течение 1943 г. закончить, а в I квартале 1944 г. пустить Губахинский азотный завод НКХП мощностью в 2.500 тонн аммиака в месяц.

3. Обязать т. т. Гинзбурга и Первухина выехать на строительство Губахинского завода для принятия на месте срочных мер.

4. Приравнять строительство Губахинского азотного завода НКХП по первоочередности в обеспечении материалами к строительствам пороховой промышленности…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «На киевском направлении,— сообщало Совинформбюро 23 сентября 1943 года,— наши войска продолжали развивать успешное наступление»

Фото: МАММ / МДФ «На киевском направлении,— сообщало Совинформбюро 23 сентября 1943 года,— наши войска продолжали развивать успешное наступление»

Фото: МАММ / МДФ

Из постановления ГКО №5655сс, 18 апреля 1944 года.

1. В связи с недостатком материальных ресурсов разрешить Наркомхимпрому и Наркомстрою временно приостановить строительство Губахинского азотно-тукового завода до особого распоряжения Правительства…

2. Обязать Наркомстрой перевести на восстановление Горловского азотно-тукового завода Наркомхимпрома рабочих, инженерно-технических работников, автотранспорт и средства технического оснащения, полученные… для строительства Губахинского азотно-тукового завода.

Из воспоминаний замнаркома вооружения СССР В. Н. Новикова, 1988 год.

…Принимались энергичные меры для наращивания выпуска основного взрывчатого вещества — тротила. На заводах быстро осваивали научный «задел» в интенсификации процесса получения тротила, созданный в предвоенные годы. Группе специалистов старейшего завода взрывчатых веществ, директором которого был А. Я. Быков, присудили Государственную премию за коренное усовершенствование метода приготовления тротила и резкое увеличение его выпуска. Однако на протяжении всей войны при производстве тротила ощущался острый недостаток толуола, азотной и серной кислот, кальцинированной соды и каустика, а также ряда других необходимых химических продуктов. Поэтому мощности тротиловых производств не были загружены полностью, а выпуск тротила определялся поставками сырья.

И хотя в целом выпуск его возрос, получаемое количество тротила не обеспечивало потребности снаряжательных заводов и действующей армии.

(По данным издания 1947 года «Промышленность боеприпасов СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в 1942–1944 годах для изготовления тротила в СССР было использовано 95 865 тонн толуола отечественного производства и 64 000 тонн импортного. В итоге советская промышленность произвела 273 193 тонны тротила. Помимо этого союзники поставили в Советский Союз 88 525 тонн тротила.— «История»).

Из постановления ГКО №9093сс, 20 июня 1945 года.

1. Обязать Наркомхимпром (т. Первухина) вывезти оборудование:

а) с химического завода по производству метанола и толуола «И. Г. Фарбениндустри» в г. Вальденбург — на площадку строящегося Губахинского азотно-тукового завода Молотовской (сейчас — Пермской.— «История») области…

4. Обязать начальника Главного трофейного управления Красной Армии т. Вахитова приступить к демонтажу и отгрузке оборудования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не позднее 25 июня и закончить не позднее 1 августа, выделив для этой цели необходимое количество рабочей силы и транспортных средств.

Публикация Евгения Жирнова