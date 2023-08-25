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Коммерсантъ FM
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Путин поручил рассмотреть льготы работодателям при трудоустройстве школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов рассмотреть возможность предоставления льгот работодателям при приеме на работу граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Перечень поручений опубликован по итогу пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», состоявшегося 29 июня. Президент также поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних.

В июне Владимир Путин подписал закон, разрешающий подросткам старше 14 лет заключать трудовой договор для выполнения легкого труда без согласия органов опеки и попечительства. Минтруд совместно с Минздравом определит список рекомендуемой для подростков работы.

Лусине Баласян

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