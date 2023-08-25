Путин расширил полномочия оперштабов в приграничных регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оперативные штабы в восьми регионах, на территории которых введен средний уровень реагирования, могут координировать работу воинских частей и привлекать добровольцев среди граждан для охраны общественного порядка, снабдив их «необходимым оборудованием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний уровень реагирования введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Оперативные штабы указанных регионов, следует из указа, наделяются полномочиями «по обеспечению согласованности» сил ВС РФ, национальной гвардии, МЧС, органов внутренних дел и ФСБ. Эти подразделения передаются в оперативное подчинение штабов. Руководить применением новых полномочий должен представитель Министерства обороны, входящий в состав оперштаба.

Губернаторы регионов, в которых введен средний уровень реагирования, должны создать межведомственные органы, выполняющие функции штаба территориальной обороны и оперштаба. Руководить этими структурами должен глава региона.

На территории присоединенных регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях,— где введено военное положение, действует закон о территориальной обороне. Владимир Путин поручил создать эти подразделения в октябре 2022 года.

Лусине Баласян