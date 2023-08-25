Костин возглавил совет директоров ОСК

Глава ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании (ОСК). На этом посту он сменил бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Ранее главой ОСК был назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков. Перестановки произошли после того, как президент Владимир Путин одобрил передачу ОСК банку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Избрать господина Костина своим председателем совет директоров ОСК решил единогласно.

100% акций ОСК находится в федеральной собственности. Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что 100% акций ОСК передадут ВТБ в доверительное управление на пять лет. Изначально Минпромторг предлагал передать ОСК «Росатому», но госкорпорация отказалась. Источники «Ъ» сообщали, что причиной передачи акций ОСК стал срыв программы ее финансового оздоровления.

ОСК объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 год, по данным компании, составила 350 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Мария Федотова