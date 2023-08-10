Путин поддержал передачу ВТБ Объединенной судостроительной корпорации

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о передаче контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ. Об этом президент заявил в ходе встречи с главой банка Андреем Костиным.

Господин Костин выразил уверенность в том, что группа ВТБ справится с задачами после передачи им контрольного пакета ОСК. Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что 100% акций ОСК передадут ВТБ в доверительное управление на 5 лет.

Глава ВТБ отметил, что банк хорошо знает ОСК с самого начала ее создания. «Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные»,— добавил господин Костин. Президент России заявил, что банку будет необходимо заниматься в том числе финансовым оздоровлением компании, и в этом ему поможет правительство.

Объединенная судостроительная корпорация — российский государственный судостроительный холдинг со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сейчас государство владеет 100% акций ОСК.