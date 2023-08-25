На Кубани всем учителям повысят зарплаты на 5 тысяч рублей

С 1 октября в Краснодарском крае всем учителям повысят зарплаты на 5 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, решение принял губернатор края Вениамин Кондратьев на краевом педсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Изначально, когда советовались с коллегами, думали поднять зарплату на 5 процентов, но решили уровнять надбавку зарплаты вне зависимости от статуса. <…> Для нас важен каждый работник образования — и начинающий, и со стажем, в городах или сельской местности»,— сказал Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что власти региона продолжат разрабатывать новые меры поддержки учителей.

С 2022 года на Кубани педагогам предоставляют 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке. Регион остается единственным, где работает такая программа. Выплатой воспользовались уже 525 учителей, еще 237 получили сертификаты и подбирают жилье. Губернатор отметил, что программа продолжит действовать и в 2024 году.

В этом году также сохраняться выплаты всем учителям по 5 тыс. руб. к 1 сентября. В регионе начали выплачивать по 350 тыс. руб. победителям и призерам всероссийских конкурсов. Кроме того, по 100 тыс. руб. получают учителя, выпустившие стобалльников. По региональной программе «Земский учитель» педагоги, переехавшие в сельскую школу, получат по 1 млн руб.

В некоторых муниципалитетах власти вводят дополнительные меры поддержки. В Новороссийске предметникам, которые заключают трудовой контракт на семь лет, единовременно выплачивают 500 тыс. руб. Также в городе для учителей организован бесплатный проезд в муниципальном транспорте. С 1 сентября для учителей скидку в 50% на проезд введут в Сочи. В Краснодаре молодым педагогам, окончившим вуз, выплачивают так называемые подъемные 25 тыс. руб. В Крымском районе с этого года приехавшим учителям выплатят по 45 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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