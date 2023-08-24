В Сочи для учителей вводят льготный проезд в городских автобусах

С 1 сентября сочинские педагоги получат скидку 50% на проезд в общественном транспорте. Об этом на ежегодном августовском педагогическом совещании сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Кроме того, с 1 января 2024 года школьным учителям увеличат до 20 тыс. руб. компенсацию за аренду жилья. По данным мэрии, этой льготой сейчас пользуются 373 педагогических сотрудника.

Также до 100 тыс. руб. повысили премию учителям, которые подготовят «стобалльников» на ЕГЭ.

Наталья Решетняк

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