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Суд освободил по УДО Валерию Башкирову, сбившую насмерть двух детей в Москве

Скопинский районный суд Рязанской области освободил условно-досрочно от наказания Валерию Башкирову, осужденную за происшедшее в июле 2021 года ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. Солнцевский суд Москвы в ноябре 2021 года приговорил Валерию Башкирову к пяти годам колонии-поселения.

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Предмет представления… об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ (ч. 1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ)… удовлетворено»,— говорится в материалах районного суда.

ДТП произошло, когда взрослые с тремя детьми переходили пешеходный переход, в результате наезда погибли дети трех и пяти лет. Сначала против Валерии Башкировой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека), затем ей предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). По этой статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Суд приговорил ее к пяти годам колонии-поселения, позже прокуратура просила назначить ей шесть лет колонии общего режима. Мосгорсуд отказался ужесточать наказание и оставил приговор в силе. 23 ноября 2022 года в Скопинский райсуд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, 22 декабря в его удовлетворении было отказано.

Адвокат оспорил это решение в Рязанском областном суде, который заменил Валерии Башкировой «неотбытую часть наказания по приговору Солнцевского районного суда г. Москвы от 15 ноября 2021 года в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года 9 месяцев 26 дней», сообщает «РИА Новости».

Мария Федотова

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