С химиков сдувают архивную пыль

Арбитражный суд Пермского края закончил подготовку к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ к акционерам АО «Метафракс Кемикалс». Надзорный орган считает, что имущество химзавода в Губахе было незаконно выведено из госсобственности, поэтому приватизацией этот процесс назвать нельзя. Сейчас фактическим владельцем предприятия являются структуры проживающего в США Сейфеддина Рустамова. В свою очередь, ответчики уверены, что приватизация проходила открыто и законно, под контролем Госкомимущества РФ, при этом срок исковой давности давно истек. Свои позиции стороны намерены отстаивать, в том числе и на основе многочисленных исторических документов, которые находятся в архивах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В начале судебного заседания представитель АО «Метахолдинг» Алексей Матюшин заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией из трех судей. По его мнению, дело представляет особую сложность, в том числе и потому, что стороны будут представлять огромное количество документов, которые сложно изучить одному председательствующему. Сторона истца настаивала, что спор может быть рассмотрен одним председательствующим. «Мы не считаем, что дело представляет особую сложность, поскольку все нарушения являются очевидными и однозначными»,— заявил Роман Конотоп из генеральной прокуратуры. В итоге в удовлетворении ходатайства было отказано. Кроме того, АО «Метахолдинг» и «Метафракс Трейдинг» заявили о применении срока исковой давности, который, по их мнению, давно пропущен.

Из выступления представителей истца следует: генпрокуратура считает, что в 1992 году имущество Губахинского химического завода, который тогда назывался ГПО «Метанол», было незаконно отчуждено из государственной собственности. Надзорный орган требует обращения акций правопреемника ГПО, АО «Метафракс Кемикалс», в доход государства. Прокуратура считает, что предприятие вообще не подлежало приватизации, потому что производило ядовитое вещество метанол, а приватизация изготовителей ядов тогда была прямо запрещена. «Термин “приватизация” в данном случае вообще неприменим, поскольку мы имеем дело с незаконным распоряжением федеральным имуществом»,— считает представитель генпрокуратуры.

Истец, со ссылкой на данные ФАС, заявил также, что «Метафракс Кемикалс» является стратегически важным предприятием для обеспечения обороны и безопасности страны, поскольку отчуждение его имущества без разрешения уполномоченных органов госвласти является посягательством на экономический суверенитет РФ. По мнению надзорного органа, приватизацию должны были одобрить федеральные органы исполнительной власти, а фактически это сделал комитет по управлению имуществом Пермской области.

Отдельно генпрокуратура указала, что сейчас бенефициаром «Метафракс Кемикалс» является проживающий в недружественных США Сейфеддин Рустамов. Согласно версии истца, он стал бенефициаром завода по воле бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Якобы господин Рыболовлев фактически консолидировал 100% акций завода по договору доверительного управления, а затем передал их господину Рустамову. Впрочем, сейчас прокуратура называет Дмитрия Рыболовлева бывшим бенефициаром. В пресс-службе господина Рыболовлева ранее сообщали, что он был лишь миноритарным акционером компании и давно расстался со своим пакетом.

По мнению генпрокуратуры, она отстаивает и нематериальный интерес, поскольку стратегическим заводом незаконно владеют иностранные структуры. При этом представители истца не скрывали, что решение о направлении иска было обусловлено и внешнеполитическими факторами. Надзорный орган утверждает также, что узнал о нарушениях законодательства только в июле этого года.

По инициативе прокуратуры к делу было приобщено несколько десятков документов, в том числе и почти семидесятилетней давности. В частности, суд приобщил приказ Министерства химической промышленности СССР о приемке в эксплуатацию первой очереди химического завода в Губахе, а также решения о расширении производства метанола, принятые в 70–80-х годах прошлого века. Все документы были предоставлены различными архивами по запросу генпрокуратуры.

Алексей Матюшин, в свою очередь, предложил отложить предварительное заседание, поскольку приобщенные документы, в том числе и исторические, ответчик получил за несколько дней до начала процесса. По его словам, ответчикам предстоит большая работа в архивах по поиску доказательств своей правоты. «Прокуратура получила данные по запросу, а мы сами ходим в читальный зал госархива, ищем и изучаем документы»,— пояснил юрист. Господин Матюшин заявил, что у стороны ответчика уже есть документы, которые должны полностью опровергнуть позицию истца. Так, он указал, что на момент приватизации список веществ, которые относятся к ядам, был установлен документом ООН — метанол там отсутствует. По его словам, этот перечень признавался и российскими властями, поскольку документ был опубликован в вестнике Верховного суда. Юрист отметил, что в начале 1990-х годов были приватизированы и другие производители метанола. Представитель «Метафракс Кемикалс» Татьяна Васева, в свою очередь, выразила сомнения, что прокуратура предоставила все имеющиеся в архивах документы. По ее мнению, там должны содержаться доказательства, которые подтверждают правоту истца.

«Завод в Губахе никогда не относился к оборонным предприятиям, в советское время он состоял в “Агросоюзе” и к организациям ОПК никакого отношения никогда не имел»,— убеждал суд Алексей Матюшин. Также он считает, что акционирование и приватизация завода проходили максимально открыто, об их ходе сообщали даже СМИ. Кроме того, об акционировании «Метафракса» упоминается в документах Министерства нефтяной промышленности, а также Госкомимущества РФ середины 1990-х. Таким образом, госорганам было известно о приватизации предприятия еще в то время, поэтому срок давности истек, убежден ответчик. «Просим дать нам возможность найти доказательства, сформировать позицию и реализовать свое право на защиту»,— просил суд отложить предварительное заседание Алексей Мартюшев. В итоге в удовлетворении этого ходатайства было отказано, рассмотрение дела по существу начнется 8 сентября.

В АО «Метахолдинг» пояснили, что в ходе основного заседания «намерены доказывать законность процедуры приватизации, которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества РФ». «Компания продолжает текущую производственно-хозяйственную деятельность, не допускает остановки производств и отгрузок продукции, сохраняет стабильность и коллектив, исполняет обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками»,— отметили на предприятии.

Дмитрий Астахов