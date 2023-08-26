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Схема сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1»

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24 августа японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1». Воду, очищенную от всех радионуклидов, кроме трития, хранили в резервуарах. К настоящему моменту они заполнены почти на 90%. Согласно плану, утвержденному специалистами МАГАТЭ, содержащая тритий вода будет разбавляться морской водой до безопасного уровня и порциями сбрасываться в океан через подземный тоннель длиной 1 км. На каждый кубометр воды со станции потребуется 1,2 тыс. кубометров воды из океана. Первый этап операции продлится 17 суток, за это время будет сброшено чуть менее 8 тыс. тонн разбавленной воды. В общей сложности этот процесс займет 30 лет.

Несмотря на одобрение МАГАТЭ, решение властей Японии вызвало негативную реакцию соседних стран, а также протесты местных экологов и рыбаков. В компании TEPCO, в свою очередь, утверждают, что очищенная вода полностью безопасна. Содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Кроме того, это одна седьмая от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года после сильнейшего землетрясения и цунами. Она привела к расплавлению ядерного топлива на первом, втором и третьем реакторах станции. Район в радиусе 20 км от станции стал зоной отчуждения, которую были вынуждены покинуть около 160 тыс. чел.

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