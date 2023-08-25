США ввели санкции против крымского лагеря «Артек»

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США 24 августа внесло в санкционные списки детский лагерь «Артек» в Крыму. Об этом говорится на сайте минфина страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МДЦ «Артек» Фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

Помимо детского центра под ограничения попал и его директор Константин Федоренко. В санкционные списки также внесли начальника штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко и ректора Севастопольского госуниверситета Владимира Нечаева. Всего в список добавили 17 человек. Под санкции также попал Фонд Ахмата Кадырова.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала решение властей США о введении санкций против «Артека». Она назвала детский центр местом, «где созданы условия для здорового отдыха и развития детей».

Включение лагеря в санкционный список означает введение запрета физическим и юридическим лицам на любое взаимодействие с центром, в том числе инвестирование и поставку товаров. Как сообщила «Ъ» юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова, решение может нанести «Артеку» в первую очередь репутационный вред.

Международный детский центр «Артек» в Гурзуфе (Крым) работает с 1925 года. В советское время он был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, сейчас является одним из крупнейших в России. В этом году лагерь планирует принять 41,4 тыс. детей.

Татьяна Ручкина

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