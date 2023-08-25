Суд закрыл уголовное дело в отношении лидера «Несчастного случая» Кортнева

Мировой суд в Новосибирске закрыл уголовное дело лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который обвинялся в оскорблении полицейского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Постановлением от 1 августа прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А., по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности»,— говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Размер штрафа составил 20 тыс. руб. Отметим, что еще до передачи дела в суд музыкант принес полицейскому извинения и загладил вину, выплатив ему компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб. На судебном заседании господин Кортнев заявил, что раскаивается в содеянном.

События, о которых идет речь в уголовном деле, произошли 15 февраля в кафе «Ред Реббит» в новосибирском Академгородке. Сотрудники полиции прибыли туда для эвакуации людей из-за предполагаемого задымления в соседнем помещении.

«Алексей Кортнев, будучи недовольным отменой выступления возглавляемой им группы "Несчастный случай", публично оскорбил представителя власти — капитана полиции, показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки»,— говорится в материалах следствия.

16 февраля в Telegram-канале группы «Несчастный случай» музыканты уточнили, что их вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий». В последующем в отношении Алексея Кортнева Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Ему грозили обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Константин Воронов, Новосибирск