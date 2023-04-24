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Коммерсантъ FM
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Против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Дело расследуется по ст. 319 УК РФ о публичном оскорблении представителя власти, сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах. Информацию о возбуждении дела подтвердил ТАСС сам Алексей Кортнев.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения уголовного дела стал неприличный жест господина Кортнева в адрес сотрудника полиции перед началом концерта в Новосибирске 14 февраля. «Да, это действительно так. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, (уголовное преследование.— "Ъ") абсолютно незаслуженно»,— рассказал ТАСС господин Кортнев.

В феврале ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что Алексея Кортнева задержали перед началом концерта в Новосибирске за неприличный жест в адрес сотрудника полиции. Речь идет о несостоявшимся 14 февраля выступлении Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева в новосибирском клубе «Бродячая собака». Концерт отменили из-за задымления в соседнем помещении — отделении «Почты России». В клубе отключили электричество, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Возобновить концерт не удалось.

16 февраля в Telegram-канале группы «Несчастный случай» музыканты уточнили, что из вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий». Позднее Алексей Кортнев рассказал ТАСС, что инцидент с полицией исчерпан. По словам музыканта, протоколов в отношении него тогда не составляли.

Альберт Константинов, Новосибирск

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