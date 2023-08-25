Прокуратура забрала «Волжский оргсинтез» в пользу государства

Арбитражный суд Волгоградской области всего через месяц после подачи Генпрокуратурой иска об изъятии 100% акций химпредприятия АО «Волжский оргсинтез» завершил рассмотрение громкого дела, по сути, на единственном заседании. 24 августа на заседании, длившемся больше пяти часов, суд полностью удовлетворил иск и постановил изъять 2 344 925 акций предприятия для зачисления их на счет Росимущества.

Напомним, надзорный орган заявил, что «Российская Федерация как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала». При этом Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993-го по 1996 год «незаконно распределил принадлежащее РФ имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств».

Представители нынешнего владельца предприятия Александра Соболевского и самого завода подали больше десятка ходатайств, ни одно из которых суд не удовлетворил. Среди прочего защита бенефициара «Волжского оргсинтеза» требовала вызвать свидетелями в суд бывших чиновников, имевших отношение к решениям, на основе которых была проведена приватизация. Среди них не только бывшие руководители волгоградских органов власти, но и экс-руководитель Госкомимущества Альфред Кох.

Отклонил суд и предложение перенести заседание до получения адвокатами господина Соболевского ответов на адвокатские запросы, которые его представители направили в целый ряд госструктур — от правительства России до Волгоградской областной думы. Не помогли также доводы защиты об истечении срока давности — представители завода привели доказательства, что различным госорганам, в том числе и прокуратуре Волгоградской области, факт распределения акций между частными лицами был известен как минимум с начала нулевых. Однако представитель Генпрокуратуры настоял, что срок следует исчислять со времени, когда стало известно о факте противоправного деяния «приватизации, которой не было, не могло быть», а сразу после установления этого факта заместитель генпрокурора и подал иск.

Напомним, волжское предприятие долгое время было крупнейшим в России производителем анилина. Это вещество используется как сырье для выпуска других химпродуктов, например гербицидов, но также и в военных целях. В 2020 году «Волжский оргсинтез» прекратил выпуск анилина из-за нерентабельности. Сейчас Россия закупает это сырье в Китае.

Представители Александра Соболевского будут обжаловать решение волгоградского арбитража.

Ярослав Малых, Волгоград