Heineken, владеющая заводом «Патра» в Екатеринбурге, продала российские активы

Нидерландская пивоваренная компания Heineken, которая владела заводом «Патра» в Екатеринбурге, сообщила, что продала российский бизнес группе «Арнест». Согласно сообщению Heineken, компанию продали за €1, а неденежный убыток от продажи составит €300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания отмечает, что семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам. «Помимо бренда Heineken, который был выведен из России в 2022 году, в течение 6 месяцев будет свернуто производство Amstel. Варианта возвращения в Россию нет»,— сообщили в компании. Кроме того, Arnest Group должна погасить историческую межфирменную задолженность российского бизнеса в размере около €100 млн, причитающуюся Heineken.

«Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну»,— заявил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.

«Патра» — бывший завод «Свердловский», производивший пиво с 1993 года. Предприятие занималось поставками пива марок «Патра», «Стрелец», «Жигулевское», «Исеть» и «Рижское». В 2005 году завод выкупил нидерландский концерн Heineken. «Патра» производила пиво 16 брендов, включая Amstel, Miller, «Охота», «Жигулевское», «Три медведя». Мощность предприятия — 3,2 млн гектолитров алкоголя в год.

Как пишет «Ъ», «Арнест» является крупным производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и СНГ. Например, компания владеет брендами «Прелесть», «Simphony», «Москитол».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте