WSJ: Саудовская Аравия рассматривает китайское предложение о строительстве АЭС

Саудовская Аравия рассматривает возможность привлечь китайскую компанию China National Nuclear Corp (CNNC) к строительству атомной электростанции. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских должностных лиц, пожелавших остаться анонимными. По их данным, CNNC подала заявку на участие в строительстве. Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Китая, а также представители CNNC никак не прокомментировали эту информацию.

Саудовская Аравия сообщала о планах построить АЭС в Восточной провинции, недалеко от границы с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. До этого Саудовская Аравия сотрудничала в развитии своей ядерной энергетики в основном с США. Сообщалось, что помощь в развитии этого сектора была одним из требований со стороны Саудовской Аравии при обсуждении нормализации отношений этой страны с Израилем. Однако, по данным СМИ, США требуют включить в соглашение запрет на обогащение урана, переработку плутония и другие способы, которые применяются для создания ядерного оружия, а саудовские власти не хотят идти на это.

По словам источников WSJ, переговоры с китайской компанией являются для Саудовской Аравии прежде всего способом побудить США смягчить условия соглашения. При этом, по данным газеты, власти страны готовы сотрудничать с китайской компанией, если переговоры с США ни к чему не приведут.

Яна Рождественская