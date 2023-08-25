Завершено бетонирование купола наружной защитной оболочки первого энергоблока Курской АЭС-2

На стройплощадке Курской АЭС-2 завершено бетонирование купола наружной защитной оболочки энергоблока № 1. Об этом рассказали в пресс-службе АЭС. Наружная защитная оболочка (НЗО) — один из физических барьеров из железобетона, защищающих реакторную установку от экстремальных внешних воздействий. Есть также внутренняя защитная оболочка, которую соорудили в октябре прошло года. В совокупности в купольную часть было уложено около 4 тыс. куб. м бетона.

«Двойная защитная оболочка — отличительная особенность российского проекта энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, которая обеспечивает максимальный уровень безопасности АЭС»,— пояснили на станции.

Завершение бетонирования НЗО — финальный этап строительства одного из физических барьеров глубокоэшелонированной защиты АЭС, отметил первый замдиректора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин. На сегодня здание реактора почти достигло своих проектных размеров. Далее подрядчики начнут монтировать дефлектор и воздуховоды системы пассивного отвода тепла (СПОТ).

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными. Они сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО «Атомэнергопроект») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск. Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1 000 МВт каждый.

О том, как Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС, — в публикации «Ъ».

Валерия Розбот