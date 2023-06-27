Последний парогенератор доставили на площадку строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2

На площадку строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2 доставили последний из четырех парогенераторов. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции. Каждый парогенератор доставляли сначала речным путем, затем — на спецтранспорте до Курчатова.

Парогенераторы предназначены для реакторного здания и будут расположены внутри гермозоны. Они относятся к основному оборудованию первого контура АЭС и представляют собой теплообменный аппарат для производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой энергии в электроэнергию. Монтаж всех четырех парогенераторов запланирован на конец 2023 года. Их будут устанавливать в проектное положение с помощью полярного крана и транспортного портала.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Мощность каждого энергоблока выросла на 25% (до 1 255 МВт) по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск. Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1 000 МВт каждый.

О том, как Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС, — в публикации «Ъ».

Алина Морозова