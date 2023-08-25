ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенников с банковскими вкладами

В банке ВТБ предупредили о том, что мошенники на фоне повышения ключевой ставки начали массово обзванивать россиян с предложениями разместить накопления на «вкладах с повышенной доходностью и кэшбэком от госуслуг и ЦБ».

«Новая схема относится к так называемой социальной инженерии, когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников. Отличие от других схем состоит в том, что мошенники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках»,— отмечают в финорганизации, уточняя, что в реальности сотрудники Банка России и операторы портала госуслуги никогда не звонят гражданам и не просят их раскрыть какие-либо персональные и конфиденциальные данные.

Сразу после получения доступа к банковскому счету клиента мошенники выводят деньги и исчезают. В ВТБ отмечают. что после поступления звонков от злоумышленников, представляющихся работниками ЦБ или операторами госуслуг, россиянам необходимо сразу же прерывать разговор и обращаться в банк. «Если возникают подозрения, что к учетной записи в "ВТБ Онлайн" получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке в профиле пользователя»,— добавляют в кредитном учреждении.

Ранее в ВТБ сообщали, что мошенники начали красть деньги россиян от лица соцработников. Жертвами этой мошеннической схемы в основном становятся пенсионеры. Мошенники предлагают обновить социальную карту, а после согласия они просят назвать код СМС, которые позволяют получить доступ к онлайн-банку для вывода денег. В основном на такую схему попадаются клиенты российских банков пожилого возраста. В ВТБ попросили не сообщать никакие конфиденциальные данные по телефону.

Александр Кислов