ВТБ: мошенники начали красть деньги от лица социальных работников

Пресс-служба банка ВТБ сообщила о новом способе телефонного мошенничества. Неизвестные звонят клиентам российских банков, в основном пенсионерам, представляются сотрудниками органов социальной поддержки.

«В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные»,— говорится в сообщении.

Мошенники предлагают обновить социальную карту, а после согласия они просят назвать код СМС, которые позволяют получить доступ к онлайн-банку для вывода денег. В основном на такую схему попадаются клиенты российских банков пожилого возраста. В ВТБ попросили не сообщать никакие конфиденциальные данные по телефону.

Анастасия Ларина