ФСБ нашла организаторов поджогов военкоматов в Петербурге

Поджоги зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также объектов железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» были организованы украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По информации службы, для того, чтобы убедить российских граждан поджигать военкоматы и другие здания, спецслужбы после начала Россией специальной военной операции начали использовать несколько схем. Одна из них предусматривала размещение в интернете объявлений о быстром заработке. Для этого использовались Telegram-каналы с объявлениями о поиске работы, онлайн-казино и нелегальные площадки, торгующие наркотиками. Другая схема была основана на том, что сотрудники спецслужб, представляясь сотрудниками банков, Следственного комитета, ФСБ и МВД России, звонили случайным людям в мессенджеры и убеждали перевести крупные суммы на «безопасный счет» якобы для того чтобы защитить деньги от мошенников. Затем попавшихся на обман граждан убеждали поджечь различные здания якобы затем, чтобы помочь правоохранительным органам задержать неких мошенников.

За поджог предлагалось вознаграждение в сумме от 10 до 20 тыс. рублей. Вербовщики при этом убеждали обманутых граждан в том, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести. По информации ФСБ, целью украинских спецслужб стала молодежь, пожилые люди, радикально настроенные люди, маргиналы и люди психическими заболеваниями.

Начиная с конца июля в Петербурге произошла серия поджогов военкоматов. Мужчины и женщины, преимущественно немолодые, приходили к зданиям военкоматов с бутылками с зажигательной смесью. Одному из поджигателей удалось зажечь входные двери. Также в Петербурге и Ленобласти в последние полтора года регулярно происходят поджоги релейных шкафов. 7 августа один из поджигателей был задержан сотрудниками полиции.

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