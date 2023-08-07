В Петербурге задержали поджигателя железнодорожных реле

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который несколько раз поджигал железнодорожное оборудование, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Поджигателем оказался 41-летний житель Приморского района. По данным издания, задержанный вскрывал релейные шкафы и затем поджигал их. За это он получал вознаграждение в размере 10 тыс. руб. от неизвестных лиц. Источник издания утверждает, что мужчина причастен к поджогам 29 июля на станции в Лисьем Носу, 1 августа в Сестрорецке и Белоострове, и 6 августа в Лебяжьем.

За последние полтора года в Петербурге неоднократно случались поджоги железнодорожного оборудования. Похожая ситуация и в других регионах.