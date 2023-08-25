Курорт за 5 млрд рублей будет построен в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области заявило проект строительства курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» на 270 номеров в Бердске, сообщили региональные власти. Объем инвестиций оценивается в 5 млрд руб. Его реализация позволит дополнительно привлечь в регион 23 тыс. туристов в год. По данным правительства Новосибирской области, проект будет реализован совместно с Корпорацией «Туризм.РФ».

Всего в прошлом году санатории Новосибирской области приняли 167,9 тыс. человек (+15,9% к 2021 году). При этом количество туристов, заселившихся в отели Новосибирска в прошлом году на 20,7% превысило показали 2021 года и составило более 1,3 млн человек. Как ранее комментировал, глава минэкономразвития региона Лев Решетников, этот показатель также «значительно превысил уровень доковидного 2019 года на 186 тыс. туристов. По итогам 2023 года прогнозируется рост турпотока до 3 млн человек.

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Лолита Белова