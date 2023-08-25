Кредиторы Владимира Нелюбина не смогли отменить его выход из банкротства

Жалоба ОАО АКБ «Экопромбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» по делу о несостоятельности экс-совладельца банка, пермского бизнесмена Владимира Нелюбина, не удовлетворена. Об этом свидетельствует постановление арбитражного апелляционного суда Ростова-на-Дону. В ходе рассмотрения дела о банкротстве Экопромбанк и банк ВТБ обратились с ходатайством о неприменении к господину Нелюбину правил об освобождении должника от исполнения обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АСВ не смогла также оспорить определение арбитражного суда Пермского края, признавшего незаконным бездействие АСВ в деле о банкротстве Экопромбанка. «Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, как конкурсный управляющий ОАО АКБ “Экопромбанк”, считает судебный акт незаконным, необоснованным и принятым с нарушением норм материального и процессуального права.

В апреле 2023 года ростовский арбитражный суд завершил процедуру банкротства господина Нелюбина и установил, что к нему не применяется правило об освобождении от обязательств. В качестве физлица господин Нелюбин вступил в процедуру банкротства в декабре 2016 года. Задолженность перед реестровыми кредиторами Владимира Нелюбина составляла более 2,84 млрд руб. При этом сумма задолженности перед Экопромбанком превышала 591 млн руб.

Владимир Нелюбин был осужден в 2019 году за хищение более 200 млн руб., принадлежащих вкладчикам банка, и приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний-поселений в Ростовской области.