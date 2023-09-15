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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 82 года спецпредставителю президента по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову

Виктор Зубков

Виктор Зубков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виктор Зубков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет посол России в Австрии Дмитрий Любинский:

— Дорогой Виктор Алексеевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения! Ваш жизненный и трудовой путь — яркий пример преданного служения Отечеству на самых ответственных постах. Многолетние зарубежные партнеры знают и ценят Ваши глубокий профессионализм и богатейший опыт, которые широко востребованы в различных диалоговых форматах. Неоднократно имел возможность убедиться в Ваших безупречных нравственных качествах и порядочности. Признателен за действенную поддержку инициатив российского посольства в Вене. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, благополучия и новых высоких свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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