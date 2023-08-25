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Коммерсантъ FM
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Трамп опубликовал в X свою официальную тюремную фотографию

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он чувствовал себя некомфортно, когда в тюрьме округа Фултон штата Джорджия его начали фотографировать. По его словам, это было неприятно особенно потому, что он «не сделал ничего плохого». При этом экс-президент сам поделился своим тюремным фото в X (бывшем Twitter), впервые воспользовавшись этой соцсетью с момента блокировки в ней.

Тюремная фотография Дональда Трампа

Тюремная фотография Дональда Трампа

Фото: Reuters

Тюремная фотография Дональда Трампа

Фото: Reuters

«Они настояли на том, чтобы сделать снимок, и я согласился это сделать. Это единственный раз, когда я когда-либо делал тюремное фото. Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого»,— заявил господин Трамп в интервью Fox News.

Дональда Трампа сфотографировали во время процедуры ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Весь процесс оформления в тюрьме занял 20 минут. После этого Дональда Трампа освободили под залог в $200 тыс.

Фотографию из тюрьмы, или так называемый магшот (тюремный снимок, который делают после ареста), Дональд Трамп опубликовал в первом с 2021 года посте в соцсети X. Свою фотографию он сопроводил словами «ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ» и «НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ!». Также он разместил ссылку на страницу сбора средств для своей новой избирательной кампании.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Аккаунт Дональда Трампа с 86 млн подписчиками соцсеть Twitter заблокировала, заявив, что некоторые посты американского президента побудили его сторонников пойти на штурм Капитолия 6 января 2021 года. Бизнесмен Илон Маск, купивший Twitter, разблокировал господина Трампа в ноябре 2022 года. Однако до сих пор экс-президент предпочитал пользоваться собственной социальной сетью Truth Social. При этом в марте он опубликовал в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta Platforms Inc) первый с 2021 года пост, написав «Я ВЕРНУЛСЯ!». К нему он прикрепил 12-секундный видеоклип из своей победной речи после президентских выборов 2016 года.

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