Ливни и паводки оставили без света 70 тыс. жителей Владивостока

Из-за аварийного отключения электричества на фоне циклона во Владивостоке днем 25 августа остались без света примерно 70 тыс. жителей. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

С 5:00 до 13:00 (22:00—6:00 мск) в разных районах Владивостока отключалось электроснабжение восемь раз. В результате всего без света осталось около 70 тыс. жителей.

Из-за сильных ливней во Владивостоке эвакуировали детей и работников двух детсадов. Часть детей отправили родителям, остальных увезли в другой детский сад. Минобразования Приморья из-за затоплений рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебы в школах.

В середине августа из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта в Приморье прошли сильные ливни. Из-за паводков подтопило тысячи домов. В регионе ввели режим ЧС. Ливни вновь начались 23 августа. Тогда число подтопленных придомовых участков за ночь увеличилось в семь раз.

25 августа в Приморье из-за южного циклона объявили штормовое предупреждение. Движение трамваев во Владивостоке остановили, перекрыли федеральную дорогу «Уссури» в районе микрорайона «Седанка».

Анастасия Ларина