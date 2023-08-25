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Коммерсантъ FM
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Почестней и почище

Дмитрий Медведев раздал губернаторам предвыборные напутствия

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев провел в четверг видеовстречу с главами регионов, которые в сентябре примут участие в губернаторских выборах или будут возглавлять списки ЕР на выборах в заксобрания. Рассказав об особом значении грядущих выборов как пролога к президентской кампании-2024, господин Медведев призвал партийцев добиться «чистой» победы в «честной борьбе». Главы регионов, в свою очередь, отчитались о предвыборных успехах и исправлении отдельных недостатков.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

10 сентября в 21 субъекте РФ пройдут прямые выборы губернаторов. От ЕР баллотируются 15 действующих глав и четыре врио (исключение составляют Орловская область и Хакасия, руководимые коммунистами). Кроме того, в 20 регионах пройдут парламентские выборы. В 15 из них партсписки ЕР тоже возглавляют нынешние губернаторы. Некоторые, например, глава Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, совмещают сразу две кампании.

Открывая прошедшую по видео-конференц-связи встречу, Дмитрий Медведев констатировал, что в этом году большинство высших должностных лиц, «как, впрочем, и в прежние годы», идут на выборы от ЕР. «Выдвижение от правящей партии — это и большие возможности, но и огромная ответственность»,— предупредил он. А заодно напомнил кандидатам, что их предвыборные программы являются «смысловым продолжением главного программного документа» партии — «народной программы», с которой ЕР победила на думских выборах в 2021 году. При подготовке программ, по предварительным подсчетам, было проанализировано 8,6 тыс. предложений, собранных на 65 тыс. встреч с гражданами. «Такое заинтересованное общение — важнейший механизм обратной связи с избирателями»,— подчеркнул председатель ЕР, посоветовав вести подобный разговор с народом «постоянно, а не только к выборам».

С прошлого года программа ЕР стала «счетной»: объективную оценку ее исполнения обеспечивает индикатор, основанный на более чем 1 тыс. показателей, продолжил господин Медведев: «За 2022 год удалось добиться выполнения более 90% от годового плана, за первое полугодие текущего он выполнен на 53%, то есть динамика в целом нормальная». Он призвал региональные отделения при разработке своих программ тоже следовать «принципу счетности» и согласовывать их с органами исполнительной власти.

Губернаторам же следует усилить работу по информированию россиян об успехах в реализации программы, добавил партиец: «Люди должны видеть позитивные результаты. Таким образом мы укрепляем доверие к партии. Здесь не нужно скромничать, здесь мы предъявляем результат».

Не забыв упомянуть о помощи фронту, участникам СВО и их семьям, Дмитрий Медведев перешел к выборам. В 2024 году пройдет президентская кампания, и все результаты ЕР в 2023-м — это «вклад в общую работу», пояснил он: «Сторонники, которых мы, я надеюсь, сплотим вокруг себя на текущих выборах, станут для нас также основой для работы в ходе главной кампании 2024 года. Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии — это задача актуальная и непростая. В честной борьбе никаких шансов обойти партию нашим противникам не оставлять — это актуально в любых условиях, и в нынешних тоже». При этом «чистая победа» должна быть одержана «при высоком доверии граждан в ходе нормальной конкурентной борьбы».

Выступившие следом губернаторы рассказали лидеру ЕР об уже достигнутых успехах и задачах на ближайшее будущее. Так, глава Кузбасса Сергей Цивилев посетовал, что в регионе продолжается отток населения, и пообещал уже в следующей пятилетке изменить этот тренд за счет роста производительности труда, зарплат и уровня жизни. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков сделал акцент на профессиональном образовании: «Начинаем работать уже со школы — наши крупнейшие предприятия формируют профильные классы». Его ивановский коллега Станислав Воскресенский отчитался о ликвидации очередей в дошкольные учреждения, ремонте школ и поддержке одаренных детей, глава Владимирской области Александр Авдеев — о расселении аварийного жилья и строительстве нового, иркутский губернатор Игорь Кобзев — о поддержке медиков и улучшении качества медуслуг, а глава Самарской области Дмитрий Азаров — о ремонте домов культур и создании модальных библиотек.

Большинству губернаторов на предстоящих выборах ничего не угрожает, считают эксперты

Заслушав губернаторов, Дмитрий Медведев напомнил им, что социально-экономические задачи нужно решать, несмотря на текущую ситуацию: «Мы с вами отлично понимаем, что успех на земле, в регионах, формирует и успехи на фронте. Нам нужны победы на фронте и нам нужны успехи в тылу. Вот об этом я хотел бы вам сказать, прежде чем пожелать всем вам успешного выступления на выборах, выступления нашей с вами партии».

После этого он предложил и другим участникам встречи поделиться своими соображениями.

«Не стесняйтесь, пожалуйста»,— настаивал господин Медведев. Но собравшиеся, среди которых были, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и представители целого ряда министерств, на призыв не откликнулись.

«Тишина. Ладно, надеюсь, что ту информацию, которую вы сегодня получили, все проанализируют, потому что страна у нас большая, а набор проблем везде одинаковый»,— резюмировал председатель.

Андрей Прах

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