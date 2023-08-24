В Хабаровске госпитализирован мужчина после использования оружия силовиками

В ходе рейда на автовокзале в Хабаровске в ночь на 24 августа при проверке документов один из мужчин попытался скрыться на автомобиле, сбил сотрудника правоохранительных органов, после чего против него было применено табельное оружие. Пытавшийся сбежать мужчина и сотрудник госпитализированы.

Управление СКР по региону возбудило дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

Следствие намерено выйти с ходатайством в суд об аресте мужчины. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о 20-летнем гражданине Киргизии Санжарбеке Режабоеве, работающем таксистом.

Во время рейда он по какой-то причине отказался показать документы и попытался скрыться. На опубликованных в Telegram-каналах видео слышны крики и около десятка выстрелов. По данным медиапроекта Baza, молодой человек был ранен в живот. «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что следователи будут оценивать правомерность применения табельного оружия.