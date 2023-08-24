Квартал закрыл интервал

Активы паевых инвестиционных фондов в РФ по итогам второго квартала приблизились к 10 трлн руб. Приток средств отмечается во все категории, даже в ранее не очень популярные интервальные ПИФы (ИПИФы). Чистый приток средств в такие фонды превысил 26 млрд руб., обновив рекорд двухлетней давности. Интерес может быть связан с закрытием российского рынка, повысившим спрос на локальные способы инвестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В апреле—июне резко вырос приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), отмечается в опубликованном 24 августа «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» ЦБ. По итогам квартала инвесторы вложили во все категории ПИФов 242 млрд руб., что на треть выше чистого притока средств в первом квартале. В итоге к концу отчетного периода суммарный объем активов всех фондов впервые в истории приблизился к уровню 10 трлн руб., прибавив за квартал 0,94 трлн руб.

Впервые с начала военных действий на Украине приток клиентских средств показали все категории фондов. Как и прежде, основной объем пришелся на ЗПИФы, чистые привлечения в которые составили 194 млрд руб., что на 9% выше результата начала года. В розничные фонды (ОПИФы и БПИФы) инвесторы вложили 21 млрд руб., что в пять раз больше, чем в январе—марте и лучший показатель с четвертого квартала 2021 года.

Высокий интерес отмечался и к интервальным ПИФам. По итогам отчетного квартала клиенты таких фондов вложили свыше 26 млрд руб. против продаж в размере 1,3 млрд руб. кварталом ранее. Предыдущий рекорд был установлен во втором квартале 2021 года (21,9 млрд руб.).

ИПИФы отличаются от открытых ПИФов тем, что управляющая компания выкупает их паи только в определенные отрезки времени, заранее прописанные в правилах фонда. Инвестиционная декларация таких фондов намного шире, чем у ОПИФов: например, они могут инвестировать как в фондовые, так и товарные активы, причем не только торгуемые в России. Из-за этого большая часть ИПИФов доступна только квалифицированным инвесторам.

Директор по инвестициям УК «Восток—Запад» Александр Лавров отмечает, что ИПИФы раньше не пользовались большой популярностью у инвесторов по причине ограничений на выпуск/погашение паев. Это негативно для ликвидности вложений. Возможность погасить часть или все паи непривлекательна и для портфельного управляющего фондов, так как накладывает ограничения на горизонт инвестирования средств.

«С помощью производных инструментов можно создавать механизмы хеджирования против снижения актива. Наибольшую эффективность ИПИФы показывают на долгих дистанциях»,— говорит руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 21 июня: Отложить развитие фондового рынка нельзя, потому что оно нужно именно сейчас.

Кроме того, раньше состоятельные россияне в основном удовлетворяли потребность в экзотических стратегиях продуктами иностранных компаний, которые давали более широкие возможности. Но на фоне санкций они ушли из России, да и иностранная инфраструктура стала высокорисковой из-за блокировки счетов НРД в Euroclear и Clearstream.

«В условиях отсутствия на рынке РФ международных продуктов инвесторы ищут нестандартные отечественные решения. Формат интервальных фондов — одно из них»,— отмечает гендиректор УК «Локо-Инвест» Даниил Аплеев. В самой компании во втором квартале создали два ИПИФа со стратегиями в духе международных хедж-фондов, но в рамках российского финансового и правового ландшафта. «Помимо объемов, привлеченных на входе, мы наблюдаем активные притоки в фонды в ежемесячные интервалы»,— отметил господин Аплеев.

Впрочем, не все участники рынка видят интерес к таким фондам со стороны клиентов.

«Мы повышенного спроса именно на такую оболочку со стороны клиентов не наблюдаем»,— отметил Андрей Макаров. Клиенты с большим интересом смотрят на персональные фонды, созданные на базе ЗПИФов, говорит источник в крупной УК, который также «не отмечает» высокого спроса на ИПИФы.

Виталий Гайдаев