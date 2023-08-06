Игра на слабостях рубля

Июль был успешным для большей части розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Самыми доходными оказались ПИФы, ориентированные на российские акции, стоимость паев которых выросла на 5–21%. Высокий доход обеспечили и фонды валютных активов, в том числе за счет ослабления рубля. Небольшой доход обеспечили и фонды облигаций, а на фоне дальнейшего подъема ключевой ставки показывать положительный результат им будет сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Доходный риск

Минувший месяц портфельные управляющие отработали с прибылью почти по всем розничным фондам. По данным Investfunds, в минувшем месяце из 142 крупных розничных фондов (БПИФы и ОПИФы с активами, превышающими 500 млн руб.) лишь у семи произошло символическое снижение стоимости пая. По итогам июля у 82 фондов стоимость пая выросла более чем на 5%, до 41 ПИФа выросло число фондов с доходом свыше 10%.

В лидерах роста оказались ПИФы, ориентированные на российские акции, стоимость паев которых выросла на 5–21%.

В конце июля индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года поднялся выше уровня 3000 пунктов, завершив месяц на отметке 3073 пункта. За месяц рост составил почти 10%. Столь сильного роста на рынке не было с октября прошлого года, когда индекс вырос на 10,7%, однако этому подъему предшествовало почти 20-процентное падение на фоне объявления частичной мобилизации.

Нынешний рост идет почти непрерывно с начала года, и за этот время рублевый индекс прибавил свыше 40%. Столь устойчивому подъему способствовало сразу несколько факторов. Директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий к ним относит публикации отчетности компаний после значительного перерыва, реинвестирование недавно выплаченных дивидендов за прошлый год, слабость рубля и инертность мышления физлиц. В июле к этим факторам добавился и рост стоимости нефти Urals. По данным Минфина, средняя стоимость российской нефти в июле составила $64,4 за баррель, что на 16% выше июньского показателя и на 7% выше ценового потолка, установленного ЕС, G7 и Австралией в отношении российской нефти.

Опережающим курсом

Высокую прибыль пайщикам также принесли лидеры предыдущих месяцев — фонды, ориентированные на вложение в акции иностранных компаний. По данным Investfunds, стоимость их паев выросла на 5–16%, чему способствовало не только повышение мировых фондовых индексов, но и рост курса доллара в России. По итогам июля курс американской валюты вырос на 2,2%, до 91,6 руб./$.

Ослабление рубля положительно сказалось и на вложениях в фонды евробондов, замещающих и юаневых облигаций. За месяц они прибавили в цене 1,4–4%, при этом лучшую динамику среди них показали фонды юаневых облигаций.

Показатели фондов юаневых облигаций были выше, что фондов долларовых бондов «благодаря укреплению юаня к американской валюте и наличию “навеса” продаж в замещающих облигациях», отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гросман. В России курс юаня вырос на 3,8%, до 12,8 руб./СNY.

Долги под давлением

В аутсайдерах минувшего месяца оказалась самая консервативная группа фондов — рублевых облигаций. По данным InvestFunds, в основной массе такие ПИФы показали прирост стоимости пая до 1%. Лучшую динамику среди консервативных фондов показали ПИФы с высокой долей корпоративных облигаций, а также инфляционных бондов. По итогам месяца индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS вырос лишь на 0,1%, но за то же время индекс гособлигаций RGBITR опустился на 0,5%. Только за счет активного управления фондов управляющим удалось превысить показатели индексов.

В целом рынок рублевых облигаций был под давлением ожиданий повышения ключевой ставки со стороны Банка России. При этом регулятор повысил ставку сразу на 100 б. п., до 8,5%.

После такого решения, как отмечает Юрий Гроссман, гособлигации ожидаемо потеряли в цене. «Корпоративные облигации обычно реагируют на изменения конъюнктуры с отставанием от ОФЗ, в том числе из-за ограниченной ликвидности, соответственно, их котировки еще просто не успели так просесть»,— отмечает эксперт.

С оглядкой на ставку

В ближайшие месяцы, по мнению портфельных управляющих, ситуация на рынке акций по-прежнему будет позитивной. «Рынок акций все еще недооценен по мультипликаторам. К тому же остается ряд локальных катализаторов роста: слабый рубль, благоприятный для акций, редомициляция компаний из недружественных юрисдикций, раскрытие отчетности большего числа эмитентов и выплата дивидендов»,— отмечает Андрей Русецкий. По оценке советника гендиректора УК ПСБ Николая Ряскова, наибольший рост котировок могут показать акции компаний нефтегазового сегмента, черной металлургии и других бенефициаров ослабления рубля.

В то же время фонды облигаций останутся под давлением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Управляющие не исключат того, что цикл ужесточения монетарной политики продолжится, и к концу года ключевая ставка может вырасти до 9?9,5%. «В случае ухудшения макропоказателей, оказывающих влияние на инфляцию, регулятор будет вынужден повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к таргетируемому значению — 4%»,— отмечает господин Русецкий. В этой связи более интересными могут стать фонды денежного рынка, результаты которых слабо зависят от рыночной конъюнктуры.

Виталий Гайдаев