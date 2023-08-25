Инвесторов столкнули на озере

Суд отменил договор нижегородского министерства экологии, которое предоставило ООО «Вейкпарк» акваторию Мещерского озера сроком на 20 лет. Так как арендатора озера выбрали без торгов, смонтированный на Мещерском озере вейк-парк потерял законные основания там находиться. Возможно, компания рассчитывает в будущем вы­иг­рать конкурс, но сначала министерству придется в суде объяснить свои действия в отношении компании «Ладья-52» из Республики Марий Эл. Этот инвестор хотел открыть прокат катамаранов и лодок и на Мещерском озере и первым подал заявку, однако власти ему отказали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вступило в силу судебное решение о признании недействительным договора на водопользование Мещерским озером, который был заключен между министерством экологии Нижегородской области и ООО «Вейкпарк». Два года назад участок водной глади был передан инвестору для организации первого в Нижнем Новгороде кольцевого вейк-парка стоимостью более 100 млн руб. Это спортивный аттракцион с оборудованием из лебедок, вышек и воздушной трассы с движущимся тросом для буксировки по воде спортсменов на досках (вейк­бордах) сочетает в себе элементы воднолыжного слалома и акробатику. Получив акваторию на 20 лет, компания организовала вейк-парк, летом катая всех желающих по озеру, а зимой устраивая катание на ватрушках по льду.

Однако в арбитражном суде выяснилось, что региональные чиновники незаконно сдали озеро в аренду, не проводя торгов. Действия минэкологии обжаловало ООО «Физкультурно-спортивная организация „Ладья-52“», зарегистрированное в Йошкар-Оле. Эта компания первой подавала заявку, желая организовать на Мещерском озере прокат весельных лодок и катамаранов. Однако иногороднему инвестору чиновники из минэкологии отказали со ссылкой на то, что Мещерское озеро — памятник природы регионального значения, режим его использования допускает только отдых и купание граждан, а у компании нет лицензии на образовательную деятельность. У компании «Вейкпарк» такой лицензии тоже не было, но это не помешало министерству без аукциона предоставить ей часть акватории. На это обратил внимание суд, указав, что власти нарушили равные условия доступа для предпринимателей. Апелляционная инстанция, рассмотрев на днях жалобы минэкологии и ООО «Вейкпарк» на отмену договора, признала их необоснованными.

В минэкологии пояснили, что далее обжаловать судебное решение не собираются и намерены его исполнить. «Мы отзовем у вейк-парка разрешение на водопользование», — сказал министр экологии Денис Егоров. Он затруднился предположить, что теперь делать инвестору, который построил вейк-парк, но потерял право аренды Мещерского озера и не может далее работать на законных основаниях. По словам министра, в дальнейшем они планируют провести аукцион, а организаторы вейк-парка наравне с другими желающими смогут в нем поучаствовать. В ООО «Вейкпарк» не стали комментировать ситуацию, в которой они оказались.

Возможно, министерство экологии сначала обяжут рассмотреть заявку от первого претендента ООО ФСО «Ладья-52», который подал иск о незаконности отказа властей. Гендиректор компании Наталья Вохминцева рассказала, что много лет они занимаются организацией лодочного проката в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ижевске и Казани. В Нижнем Новгороде предприниматели также планировали открыть на озере прокат лодок и катамаранов с услугами аудиогида, чтобы отдыхающие, катаясь по озеру, могли прослушать экскурсию и больше узнать как про памятник регионального значения, так и про историю Нижнего Новгорода.

«Сначала мы выяснили, что акватория Мещерского озера находится у ООО „СтройМонтажСервис-Д“, которое в ЕГРЮЛ давно числится недействующим. Сообщив об этом в министерство экологии, мы подали свою заявку на акваторию. Нас попросили подождать, пока несуществующего пользователя исключат из государственного водного регистра, потом предложили подготовить повторную заявку. Мы подали ее, но министерство отказало нам и заключило договор с ООО „Вейкпарк“. Очень некрасиво с нами обошлись. Если бы орган власти изначально поступил бы по закону, такой ситуации не возникло бы. Можно было бы сгенерировать оба проекта», — сообщила Наталья Вохминцева. По ее словам, «Ладья-52» по-прежнему заинтересована в своем проекте с экскурсиями на воде и прокатом катамаранов.

Роман Кряжев