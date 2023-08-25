Обученного три года ждут

Новый корпус построенной по концессии с ООО «ПКК „Просвещение“» школы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 сентября примет первых 625 учеников. Полная загрузка здания, рассчитанного на 1,5 тыс. учащихся, займет порядка трех лет, подсчитал директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан. Однако даже с учетом дополнительных мест в этом году поступить в учебное заведение смогли не все желающие: число заявок втрое превысило количество набора. Электронной системой набора недовольны жители крупного микрорайона Юг. Они настаивают, что защита от ботов в этой системе слишком быстро перевела их заявки в резерв и лишила возможности устроить детей в школу. Жители микрорайона ЮГ собирают подписи под обращением губернатору Глебу Никитину и в Минпросвещение РФ за передачу муниципалитету построенного корпуса, хотя у города нет возможности возместить концессионеру миллиардные вложения в проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Школа 800» несколько лет будет работать с неполной загрузкой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Школа 800» несколько лет будет работать с неполной загрузкой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан провел журналистов по новому корпусу школы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Здание площадью 23,5 тыс. кв. м рассчитано на 1,5 тыс. учеников и примет первых школьников 1 сентября. Как рассказывал „Ъ“, «Школу 800» на 4,1 тыс. учащихся строят по концессии с ООО «ПКК „Просвещение“» в трех районах Нижнего Новгорода. Первый корпус с опозданием открылся в Верхних Печерах в феврале. Автозаводский корпус стал вторым, третий построен в Сормовском районе. На экскурсии журналистам показали бассейны, раздевалки, медкабинеты, спортзалы и крупную библиотеку, где можно организовать коворкинги благодаря подвижной мебели. Он продемонстрировал, как классы можно трансформировать благодаря модульным стенам. Питаться дети будут в три смены в столовой, рассчитанной на 500 человек, рассказал директор автозаводского корпуса Дмитрий Бердышев. Сейчас в школе завершается подготовка к первому учебному году. Рабочие распаковывают оборудование в актовом и спортивных залах, наполняют библиотеку и расставляют мебель в классах.

Первых 625 учеников новая школа примет 1 сентября, сообщил Марк Сартан. В ней будут учиться дети из Дзержинска, Кстова и других городов-сателлитов Нижнего Новгорода, добавил господин Бердышев: «Если родители взяли на себя ответственность возить ребенка в школу, мы, естественно, этому не препятствуем». Набор стартовал в июле, претендентов в первый-четвертый классы зачисляли без справок об успеваемости. Кандидатов в пятый-восьмой классы ждали экзамены, в зачет шли оценки из предыдущих школ и вступительная работа по русскому языку и математике. Итоги суммировали и выстраивали в рейтинг, по его результатам и набирали учеников, пояснил Марк Сартан. «Такой сложной организации приема, как в „Школе 800“, я не знаю ни в одной другой школе страны. Проектная мощность трех корпусов — 4,1 тыс. детей, на которую мы должны выйти. То есть на одну только школу приходится 3% всех обучающихся во всем Нижнем Новгороде», — подсчитал господин Сартан.

Устроить детей в новый корпус смогли далеко не все желающие. В частности, жители соседнего крупного микрорайона Юг остались недовольны онлайн-системой приема с защитой от ботов, которая быстро отправляла их заявки в резерв, не давая подать документы. Жильцы стали устраивать стихийные собрания и подписывать обращения в правительство РФ и губернатору Глебу Никитину, требуя разобраться в ситуации и даже передать школу муниципалитету. Они напомнили, как поддержали вырубку рощи в обмен на обещание властей построить школу для их микрорайона. Многие купили квартиры с расчетом устроить детей учиться у дома. Однако на участке под школу сначала появился храм, а затем корпус «Школы 800», попасть в который многие не смогли. Родители добавили, что АНОО сначала решила набрать в каждую параллель по 75 учеников с первого по четвертый классы и по 125 учеников – с пятого по восьмой. Позднее управленцы сократили число мест в параллелях с шестого по восьмой классы до 75, а в пятых классах – до сотни. Это также сократило шансы для местных жителей устроить своих детей в «Школу 800».

Руководство школы условия набора считает справедливым. «Никакая “капча” ничего никуда не сбрасывала. Это просто элемент аутентификации, который сегодня есть на всех сайтах. Система действовала для всех, всем предоставили одинаковое время для подачи заявлений. Это нормальная история. Другой разговор, что желающих оказалось гораздо больше, чем свободных мест. В каждой параллели начальных классов мы дополнительно добавили по 25 мест. А прикрепленный к школе участок — всего шесть домов, но они просто огромные. Отсюда и недовольство», — отметил Марк Сартан. По подсчетам дирекции, во время приемной кампании родители направили свыше 1,5 тыс. заявок, втрое превысив планы зачисления. Аналогичная система набора будет применяться и в Сормове.

Выйти на проектные мощности 1,5 тыс. учеников школьное руководство планирует в течение трех лет. При этом заполняемость корпуса будет зависеть от спроса родителей, подчеркнул господин Сартан. Педагогический состав автозаводского корпуса подобран, учителей достаточно, считают в дирекции. На претензии родителей, не сумевших устроить детей, в правительстве Нижегородской области и дирекции ответили, что право приоритетного приема по месту жительства не распространяется на концессионную школу — условия здесь равны для всех.

Передать школу муниципалитету, как того требуют местные жители, невозможно: городу придется возмещать концессионеру миллиардные вложения в строительство корпусов, но у муниципального бюджета такой возможности нет, а расторгать концессионное соглашение власти не намерены.

Владимир Зубарев