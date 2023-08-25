Распределяй и властвуй

Группе компаний «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова удалось найти покупателя еще на один актив — распределительный центр в Кондратово (Пермский округ). Покупателем логистического комплекса станет ООО «Фуд Трейд» пермского бизнесмена Сергея Лютаревича. По данным «Ъ-Прикамье», логистический центр будет продан дороже 270 млн руб., которые ГК «ЭКС» платила при его покупке несколько лет назад. Эксперты констатируют нехватку складских площадей в Пермском крае и считают, что Сергей Лютаревич может купить распределительный центр в качестве арендного бизнеса. Часть помещений могут передать под нужды предприятий гос­подина Лютаревича, а часть — сети «Монетка», которая планирует открыть там распредцентр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале августа правительственная комиссия РФ, согласовывающая продажу зарубежными компаниями российского бизнеса, одобрила сделку по продаже щвейцарской Norpexal Holding (головной компанией группы «ЭКС») распределительного центра в Кондратово, сообщил «Ъ-Прикамье» источник на рынке недвижимости Прикамья. Покупателем может стать ООО «Фуд Трейд». Его совладелец Сергей Лютаревич и в ГК «ЭКС» не стали комментировать решение правкомиссии.

Сумма готовящейся сделки не раскрывается, но ГК «ЭКС» продаст объект дороже 270 млн руб., заплаченных ею при покупке центра в 2019 году.

Сама сделка готовилась с прошлого года, но правительственная комиссия долго ее согласовывала. По этой же причине до сих пор не реализованы и другие объекты недвижимости ЭКСа, в частности здание универсама на ул. Борчанинова в Перми.

Иностранный бизнес уже выходил из пермских активов, среди них немецкая компания Sostmeier, продававшая в Перми грузовики Mercedes-Benz. Общество сдало в аренду этот бизнес местной организации «Ливерпуль». Летом «Ливерпулю» перешел и дилерский центр «МБ-Савино» по продаже легковых Mercedes-Benz. Кроме того, летом латвийская Amber Beverage Group продала контрольный пакет акций завода «Пермалко» петрозаводскому ООО «Алковорлд».

Двухэтажный логистический центр в Кондратово ГК «ЭКС» купила на торгах по банкротству сети «Виват» для нужд своего продуктового ритейлера в 2019 году. Площадь здания логистического центра составляет 10 тыс. кв. м, в его состав входят площади основного склада (7,5 тыс. кв. м) и холодильные камеры (2,5 тыс. кв. м). В 2021 году ЭКС продал продуктовую сеть «Семья» «Ленте». Позднее ЭКС сдал складское здание в аренду и федеральному ритейлеру. В сервисе 2ГИС указано, что там размещается распредцентр «Ленты». Сейчас «Лента» собирается приобрести уральскую сеть «Монетка». После поглощения «Лента» передаст ритейлеру в управление бывшие супермаркеты «Семья», а также сдаст в субаренду логистический комплекс в Кондратово.

Раньше предприниматель Сергей Лютаревич вместе с Николаем Бараевым владели компаниями группы регионального оптового поставщика продуктов питания «Фуд Трейд». Но в начале 2022 года на пермский рынок дистрибуции зашел самарский холдинг «Далимо». Сначала компании «Далимо» стали совладельцами организаций господ Лютаревича и Бараева ООО «Предприятие „Фуд Трейд“» и ООО «ТД „Фуд Трейд“», позднее Сергей Лютаревич с Николаем Бараевым вышли из состава учредителей этих обществ. Так «Фуд Трейд» стал филиалом «Далимо». В официальной группе ВКонтакте общество переименовали в «Далимо–Фуд Трейд».

Согласно kartoteka.ru, господа Лютаревич и Бараев сейчас числятся учредителями только одной структуры холдинга — ООО «Фуд Трейд Регион» (деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами). Также господа Лютаревич и Бараев владеют ООО «Орион» и ООО «Аэлита» (управление недвижимостью). Компания «Аэлита» недавно выиграла на торгах финансового института «Дом.РФ» участок под торговые объекты в Верхних Муллах.

В пермской продуктовой сети «Купи домой» считают «Далимо» крупным дистрибьютором, поставляющим продукты питания федеральным сетям и локальным региональным магазинам. «Полагаем, что в Пермском крае „Далимо“ хватает своих складских помещений, у компании есть комплекс на Парковом, ранее принадлежавший „Фуд Трейду“. Возможно, Сергей Лютаревич планирует купить распредцентр у ЭКСа в качестве готового бизнеса для сдачи в аренду, а сеть „Монетка“ может арендовать у него площади»,— заметили в «Купи домой».

Руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина констатировала острую нехватку складских и производственных площадей в Пермском крае. «Спрос на подобную недвижимость значительно превышает предложение. На этом фоне в регионе подорожала аренда и цена продажи складов — по некоторым позициям в полтора раза»,— поделилась госпожа Костромина. Стоимость аренды современных складских помещений по некоторым позициям с начала года выросла с 300 до 450–500 руб. за 1 кв. м и начинает приравниваться к цене аренды офисной недвижимости, считает руководитель УК Gold Realty Group. Вероятно, в случае покупки распредцентра часть его площадей будет занята под нужды предприятий Сергея Лютаревича, а свободные площади — сданы в долгосрочную аренду. «Это инвестиционная деятельность в сфере складской недвижимости с ежегодным стабильным доходом. Средняя окупаемость таких объектов — 8–10 лет, а в отдельных случаях может составлять и 5–6 лет»,— рассуждает Светлана Костромина. Основным арендатором может стать «Лента», за которой арендодатель закрепит право сдать площади в субаренду, например «Монетке», добавила собеседник.

Евгения Ахмедова, Ирина Суханова