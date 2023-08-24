Lamoda анонсировала открытие офлайн-магазинов в 20 городах России

Онлайн-ритейлер Lamoda в ближайшие три года планирует открыть в 20 городах России 300 магазинов спортивной одежды и обуви, в том числе в помещениях, где ранее работал Adidas. К концу 2023 года планируется открыть 50 офлайн-магазинов.

По словам представителя Lamoda, которого цитирует РБК, выход на традиционную розничную торговлю поможет компании расширить присутствие на рынке спортивных товаров, а также предложить покупателям удобный сервис с онлайн- и офлайн-платформами для покупок.

«Финальный ассортимент будет понятен к моменту запуска, но мы планируем, что будут представлены популярные бренды из ассортимента Lamoda, а также ряд уникальных позиций»,— уточняет представитель компании. В онлайн-магазинах Lamoda сейчас можно приобрести товары спортивных брендов Adidas, Puma, Reebok, Nike, Vans.

В 2019 году Lamoda открыла магазин в московском ТЦ «Атриум», но позже он закрылся. В компании открытие аутлета назвали «экспериментальным». В 2022 году Global Fashion Group, владевшая Lamoda, продала компанию владельцу сети «Стокманн» Якову Панченко. По итогам 2022 года Lamoda увеличила выручку на 26,4%, до 61,3 млрд руб.