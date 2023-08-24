Компания Audi анонсировала премьеру рестайлингового кроссовера Q8, который будет показан в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Audi Фото: Audi

Как заявляет немецкий автопроизводитель, модель получит новые фары и фонари, а также обновленный автомобиль будет иметь больше возможностей для персонализации. Никакой другой информации о грядущей новинке не сообщается.

Премьера обновленного Audi Q8 состоится 5 сентября. Напомним, купе-кроссовер Audi Q8 выпускается с 2018 года — модель является флагманским кроссовером бренда.

Максим Вершинин

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