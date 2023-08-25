Сменэкономразвития

Министерство экономического развития Пермского края временно возглавит первый заместитель руководителя ведомства Татьяна Чуксина. Она будет исполнять обязанности министра с 28 августа. Источники «Ъ-Прикамье» полагают, что она станет основным кандидатом на министерский пост после перехода экс-руководителя минэкономразвития Эдуарда Соснина в мэрию Перми. Среди других претендентов на министерское кресло называют: руководителей краевых агентств Яну Фурман и Анну Быкову, а также замминистра промышленности Елену Дегтяреву. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что перед принятием кадрового решения властям стоит проконсультироваться с бизнес-сообществом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: facebook Татьяны Чуксиной Фото: facebook Татьяны Чуксиной

Как стало известно «Ъ-Прикамье», региональные власти рассматривают несколько кандидатур на должность министра экономического развития Прикамья. Эта должность стала вакантной в связи с переходом действующего министра Эдуарда Соснина на пост главы Перми.

По словам одного из собеседников, близких к краевому правительству, наиболее вероятной кандидатурой на пост министра считается первый заместитель господина Соснина Татьяна Чуксина. «Она доказала, что умеет много и эффективно работать. Кроме того, к ней хорошо относятся Дмитрий Махонин и Алексей Чибисов, глава министерства промышленности, вице-премьер правительства Прикамья»,— поделился источник.

Другой собеседник, близкий к предпринимательскому сообществу региона, полагает, что госпожа Чуксина будет некоторое время возглавлять министерство в статусе исполняющей обязанности, однако на должность министра будет назначен другой кандидат.

Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование. Она работает в министерстве экономического развития на должности заместителя министра с 2020 года. После ухода с должности бывшего главы ведомства Максима Колесникова госпожа Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина.

Среди других кандидатур на должность регионального министра экономики осведомленные собеседники «Ъ-Прикамье» называют: руководителя агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анну Быкову, гендиректора агентства инвестиционного развития Яну Фурман и первого заместителя министерства промышленности и торговли Пермского края Елену Дегтяреву.

Считается, что кандидатуру госпожи Быковой лоббирует Эдуард Соснин. Также ее, по информации «Ъ-Прикамье», поддержало пермское региональное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Реготделение направило в региональное правительство письмо в поддержку Анны Быковой. Однако против этого назначения, по одной из версий, выступают правоохранительные органы.

Яна Фурман и Елена Дегтярева считаются кандидатами от регионального вице-премьера Алексея Чибисова, курирующего работу краевого минэкономразвития. Один из собеседников в предпринимательском сообществе Прикамья полагает, что вероятность назначения госпожи Фурман на министерский пост «достаточно высока».

В пресс-службе министерства экономического развития Пермского края сообщили, что Татьяна Чуксина будет исполнять обязанности министра с 28 августа. Другие вероятные кандидатуры на пост главы ведомства в пресс-службе комментировать отказались.

Председатель реготделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов предполагает, что региональные власти «не будут спешить с назначением министра». «Команда министерства сформирована, все управленческие процессы выстроены на хорошем уровне. Думаю, что ведомство может работать под руководством исполняющего обязанности, пока краевые власти проводят консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с предпринимательским сообществом»,— предполагает эксперт. «Надеюсь, окончательно решение по кандидатуре министра будет приниматься с учетом всех мнений»,— добавил господин Теплов.

Константин Кадочников