У КПРФ переходный период

Депутат законодательного собрания Алтайского края Владимир Громов, недавно вернувшийся из зоны СВО после ранения, покинул КПРФ и переходит в ряды «Единой России» (ЕР). Смену политических ориентиров он объяснил недовольством рядом решений Компартии. В региональном отделении (РО) КПРФ назвали поступок депутата «непорядочным». Господин Громов стал третьим депутатом фракции КПРФ, покинувшим ее за последний год, что позволило оппонентам коммунистов говорить о кадровом кризисе в РО. В КПРФ с такой оценкой категорически не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КПРФ Алтай Фото: КПРФ Алтай

Член фракции КПРФ в заксобрании Алтайского края Владимир Громов вышел из партии и фракции. 24 августа во время посещения барнаульского отделения фонда «Защитники Отечества» он сообщил, что не согласен с рядом решений КПРФ и намерен перейти в ЕР. «На фронте много повидал, много переосмыслил, понял истинную суть происходящего. Сейчас самое главное для нашей страны — это сплотиться. Сегодня надо определиться, с кем ты — за губернатора, Путина, „Единую Россию“ или против. В этом есть настоящий патриотизм. Третьего пути нам не дано. Я определился»,— сказал господин Громов „Ъ-Сибирь“.

Владимир Громов был избран в заксобрание в 2021 году в одномандатном округе №22, в который входит часть Индустриального района Барнаула. Его кандидатуру выдвинула КПРФ.

По словам вице-спикера заксобрания от ЕР Дениса Голобородько, Владимир Громов сообщил о своем желании присоединиться к ЕР. «Владимир Громов — принципиальный человек с военной закалкой. Думаю, его решение обусловлено в том числе оценкой реальной деятельности, которая ведется не только в рамках совершенствования законодательства о поддержке участников СВО, но и работой с волонтерскими организациями по оказанию помощи бойцам, находящимся на передовой, и, конечно же, их семьям»,— сказал он „Ъ-Сибирь“.

Фракция ЕР планирует рассмотреть заявление Владимира Громова о вступлении в ее ряды на заседании 30 августа. В случае перехода она увеличится до 33 человек. Во фракции КПРФ останется 20 человек, и она сохранит статус второго по численности депутатского объединения.

47-летний депутат Владимир Громов в феврале 2023 года добровольцем отправился участвовать в СВО. В ночь на 2 июля он получил пулевое и осколочное ранения на передовой на территории Луганской Народной Республики. «Коммунист вынес с поля боя раненого товарища в точку эвакуации, вернулся искать других раненых и попал под обстрел, переждал его, пошел назад. По пути его заметил снайпер и выстрелил. Громов нес с собой трофейное оружие, которое и спасло ему жизнь, пуля попала в РПГ, после в руку»,— рассказали тогда об обстоятельствах ранения в РО КПРФ. В середине августа после лечения Владимир Громов вернулся в Сибирь.

«Вчера, не подходя ни к кому из нас, он в ячейку положил свое заявление о выходе из фракции. О том, что он в чем-то разочаровался, я прочитал только сегодня в СМИ. Что сказать? Мы, безусловно, сожалеем»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ решение коллеги руководитель фракции КПРФ в заксобрании Андрей Кривов. По его мнению, по отношению к партии Владимир Громов поступил «непорядочно», поскольку был избран депутатом благодаря тому, что его выдвинула Компартия. «Если бы он сложил с себя депутатские полномочия и сказал: „Я не согласен, пойду в „Единую Россию“, то, думаю, никаких вопросов к нему вообще бы не было»,— отметил Андрей Кривов.

Заместитель руководителя фракции КПРФ Антон Арцибашев считает решение Владимира Громова следствием стремления внутриполитического блока губернатора-единоросса Виктора Томенко «мочить КПРФ» в преддверии губернаторских выборов, которые пройдут 8–10 сентября. «Позавчера мы также все вместе ездили на мероприятие в Заринском районе. Планировали с ним записать видеоинтервью на днях. За ночь с Вовой что-то произошло, и вчера он написал заявление о выходе. Мы знали, что его обрабатывают, предлагают различные посты, но думали до последнего, что он не прогнется. Зря так думали и доверяли ему»,— написал господин Арцибашев в своем Telegram-канале. Напомним, в начале сентября РО КПРФ должно объявить, кого из зарегистрированных кандидатов ее избирателям необходимо поддержать, чтобы не допустить победы господина Томенко в первом туре.

Владимир Громов — третий депутат, вышедший из фракции КПРФ за последний год. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в ноябре 2022 года бюро крайкома КПРФ приняло решение исключить из партии Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву за «дискредитацию партии и грубое нарушение партийной дисциплины», выразившиеся в поддержке предложенного губернатором бюджета края на 2023 год. В настоящее время госпожа Хрусталева возглавляет РО Партии пенсионеров и является кандидатом на пост главы региона.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов, комментируя уход из КПРФ Владимира Громова, назвал «провальной» кадровую политику руководства крайкома КПРФ и призвал коммунистов поддержать на губернаторских выборах кандидата-справоросса Евгению Боровикову. По мнению политолога Константина Лукина, уход уже третьего депутата из фракции говорит о том, что «КПРФ в Алтайском крае фактически разгромлена». «Не дождетесь!» — ответил на это утверждение Антон Арцибашев.

Решение Владимира Громова — не единственный случай в ходе избирательных кампаний в Сибири в этом году, когда политики меняют свою партийную ориентацию. Например, ряды ЕР покинул спикер верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев, а мэр Саянска Олег Боровский отказался от участия в выборах депутатов заксобрания Иркутской области от этой партии.

Валерий Лавский