Депутат из Алтайского края ранен в зоне СВО

Депутат алтайского краевого законодательного собрания от фракции КПРФ Владимир Громов, отправившийся в зону СВО добровольцем, получил ранение. Инцидент произошел в ночь на 2 июля в ходе выполнения боевой задачи на передовой в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«Пулевое ранение – скользящее, поражена рука, осколочное – глубокое в зону шеи. Сейчас он эвакуирован в военный госпиталь в Белгородскую область и готовится к отправке в Москву, где пройдет лечение и реабилитацию. Восстановление займет несколько месяцев», – уточнили в пресс-службе.

В мае прошлого года власти Алтайского края приняли решение о дополнительной материальной поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации. Военные из региона, раненные в ходе нее, получают единовременную выплату в размере 500 тыс. руб. Средства направляются из регионального бюджета.

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Лолита Белова