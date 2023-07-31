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Коммерсантъ FM
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Иностранные компании оставили за собой место

Кто из международных игроков по-прежнему арендует офисы в столице

Более половины международных компаний, объявивших об уходе из России, продолжают снимать офисы в Москве. К такому выводу пришли аналитики IBC Real Estate. По данным консалтиноговой компании, только 22% организаций освободили помещения. В их числе, например, Google и Luxoft. 51% компаний по-прежнему арендуют объекты без каких-либо изменений. Среди таких Colgate-Palmolive, Philip Morris, Chanel, Inditex, Deutsche Bank.

Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ

Зачем международному бизнесу офисы в России? Этот вопрос “Ъ FM” задал партнеру юридической фирмы GRM Сергею Новикову: «Большинство иностранных компаний объявили о своем желании покинуть российский рынок. Организаций, которые не подтверждали свой уход, можно пересчитать по пальцам двух рук.

Так или иначе их бизнес сохраняется. Пусть он находится в некоем вакууме, без поддержки со стороны материнских структур, производства на территории страны продолжают работать. То, что какое-то количество компаний сохраняет аренду офисов, в принципе нормально. Проблема несколько в другом.

Спрос на офисы в Москве стал рекордным по итогам полугодия

До недавнего времени иностранные игроки владели почти 6 млн кв. м различной коммерческой недвижимости. Это и офисные помещения, и площади в торговых центрах. Но сейчас практически все они из бизнеса вышли. Тенденция такая: если у компаний сохранится возможность выходить, они будут это делать, соответственно, офисные площади будут освобождаться».

11% международных арендаторов уменьшили площадь занимаемых объектов, сдав часть офиса в субаренду или переехав в другое помещение. В числе таких компаний, например, Adidas, отмечает IBC Real Estate. Организации, которые были переданы российскому топ-менеджменту, наоборот, расширяют офисы, рассказала директор департамента исследований Nikoliers Вероника Лежнева:

«Действительно, большая часть площадей остается под арендой. Ряд компаний сократил офисы в 2022 году, но сейчас мы наблюдаем немного обратную тенденцию. В ситуации, когда российский менеджмент перевел бизнес под свой контроль и продолжает работать на российском рынке, скорее всего, мы увидим в том числе небольшое расширение площадей с их стороны.

Это связано с тем, что им будет необходимо формировать собственные support-департаменты, IT-инфраструктуру, возможно, усиливать какие-то дополнительные административные единицы».

1% компаний продал свои офисные помещения в Москве. Это, например, Siemens и шведская Ingka Centres, которая управляла магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

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