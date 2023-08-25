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Журналистам вменили рэкет

Хозяйку «Медиа Поста» арестовали за вымогательство у гендиректора ставропольского «Газпрома»

В Ставрополье по подозрению в вымогательстве задержана учредитель и директор ООО «Медиа Пост» Марина Троневская. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела в отношении директора и рекламного агента электронного СМИ «Кавказ Пост», которые подозреваются в вымогательстве 1,7 млн руб. у гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Олега Маслина за нераспространение о нем компромата в сети. Дело было возбуждено осенью 2022 года.

По версии обвинения, работники СМИ угрожали компроматом

По версии обвинения, работники СМИ угрожали компроматом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии обвинения, работники СМИ угрожали компроматом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в управлении МВД по региону, установлено, что «в течение нескольких месяцев в ходе неоднократных встреч и телефонных разговоров» сотрудницы «Кавказ Поста» «под угрозами распространения в СМИ сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам работника коммерческой организации, вымогали у него 1,7 млн руб.». Дело тогда было возбуждено в отношении гендиректора ООО «Медиа Пост» Екатерины Черкасовой, рекламного агента Евгении Ксировой, действовавших в интересах сетевого издания «Кавказ Пост» и еще одного «неустановленного лица».

В МВД также пояснили, что в настоящий момент «установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичного противоправного деяния»: «У работника другой организации за неразмещение информации они вымогали 50 тыс. руб.». По данным полицейского главка, «незаконная деятельность» работников СМИ «была выявлена сотрудниками УФСБ региона и управления уголовного розыска краевого управления МВД».

В результате по ходатайству следствия госпожу Троневскую «заключили под стражу», а Екатерине Черкасовой и Евгении Ксировой суд вынес «запрет на определенные действия».

Госпожу Троневскую поместили под стражу, вменив ей в вину эпизод трехлетней давности, когда она в ходе личной встречи якобы вымогала 50 тыс. руб. у сотрудников почты. Всем троим также инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Руководитель «Медиа Поста», комментируя «Ъ» год назад возбуждение уголовного дела, пояснила, что следствие трактует как вымогательство обычный переговорный процесс о заключении рекламного контракта в интересах издания «Кавказ Пост», который представлял собой «стандартную процедуру предоставления ценовых предложений».

Защита журналистов в настоящий момент уже подготовила апелляцию в краевой суд на незаконность возбуждения уголовного дела и помещения под стражу госпожи Троневской.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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