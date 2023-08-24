Саудовская Аравия изучит приглашение в БРИКС

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии намерены изучить приглашение о присоединении государства к БРИКС и принять решение по этому поводу. Об этом со ссылкой на главу дипломатического ведомства Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда сообщает Al Arabiya.

«Мы изучим приглашение БРИКС присоединиться к [объединению] и примем соответствующее решение»,— пояснил он. Глава саудовского МИДа отметил, что в Эр-Рияде «высоко оценивают» приглашение присоединиться к БРИКС. Принц Фейсал отметил, что БРИКС является одним из важных каналов укрепления экономического сотрудничества. Он добавил, что Саудовская Аравия сейчас старается выстраивать экономические связи с государствами, уже входящими в БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем, Россией и Южной Африкой).

Ранее сегодня, 24 августа, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение о включении в состав организации Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего заявки на вступление в БРИКС подавали 23 государства.

Подробнее о расширении организации — в материале «Ъ» «Настал час БРИКС».

Александр Кислов