Суд прекратил дело о дискредитации армии против главреда ростовского СМИ

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал незаконным возбуждение в отношении главного редактора местного новостного портала 1RND Елены Доровских административного дела по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за публикацию новости о распространении антивоенных листовок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Владимир Чесноков.

Протокол об административном правонарушении в отношении Елены Доровских составили 22 августа. Инициатором выступило региональное отделение Центра противодействия экстремизму, входящее в структуру ГУ МВД Ростовской области. Поводом для протокола стала прошлогодняя публикация о распространении листовок, содержащих призывы к мобилизованным российским солдатам сдаваться в плен ВСУ. В публикации также содержались фото самих листовок.

Адвокатам в суде удалось доказать «необъективность составленного протокола» и отсутствие состава административного нарушения. «Постановлением судьи производство по данному делу прекращено»,— резюмировал адвокат Владимир Чесноков.

«Опытные журналисты и управленцы провели свою экспертизу и пришли к выводам, что в спорном материале нет никакой дискредитации ВС РФ, а иллюстрации (фото листовок) — это фотофакты, подчеркивающие достоверность информации»,— цитирует 1RND слова главного редактора.

Ранее редакция сетевого издания утверждала, что Елена Доровских поддерживает политику государства и имеет большое количество благодарственных писем от силовых ведомств, а также награды за свою профессиональную деятельность. За день до составления протокола о дискредитации ВС РФ журналистка получила медаль «За военно-патриотическую работу».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону