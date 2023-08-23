На главреда новостного портала в Ростове-на-Дону составили протокол о дискредитации армии

В отношении главного редактора ростовского сетевого издания 1RND Елены Доровских возбуждено дело об административном правонарушении — дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для составления протокола стала прошлогодняя публикация о распространении листовок против мобилизации в Ростове-на-Дону, сообщил новостной портал. За день до возбуждения административного дела Елена Доровских получила медаль «За военно-патриотическую работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Елены Доровских Фото: из личного архива Елены Доровских

Сотрудники полиции и центра противодействия экстремизму пришли в редакцию издания днем 22 августа. В публикации, за которую Елену Доровских могут привлечь к ответственности, сообщалось о том, что в октябре 2022 года рядом со зданием отдела ЦПЭ были найдены листовки с антивоенными призывами и инструкцией по сдаче в плен для мобилизованных. Помимо текста публикация содержала фото листовок.

В редакции издания отметили, что Елена Доровских поддерживает политику государства. За время своей журналистской карьеры она активно сотрудничала с силовыми ведомствами, включая руководство Южного военного округа. Главный редактор 1RND отмечена множеством благодарственных писем от МЧС, Минобороны РФ, СКР.

«Полицейские были немного обескуражены, что медаль ("За военно-патриотическую работу".— "Ъ".) Елене Доровских вручил их бывший руководитель, некогда возглавлявший донской главк генерал МВД в отставке Виталий Шевченко»,— сообщает редакция сетевого издания.

Представлять интересы Елены Доровских в суде будет адвокат Владимир Чесноков, который заявил, что составление административного протокола — это давление на журналиста и вмешательство в деятельность редакции.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону