В Петербурге открыли обновленный терминально-логистический центр РЖД

В Санкт-Петербурге после модернизации открыли крупный терминально-логистический центр. Его обновлением занимались с 2018 года, сообщили 23 августа в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В ходе работ был пополнен парк контейнерных перегружателей, построены новые контейнерные площадки, клиентский модуль и пункт сервисного обслуживания водителей. Также центр оборудовали автоматизированной системой управления терминально-складским комплексом.

По итогам 2022 года объем грузопереработки центра составил 634 тыс. тонн., что в четыре раза выше показателя за 2018 год, уточнили в ОЖД.

При этом, благодаря внедрению технологий по сокращению вредных воздействие на окружающую среду, в сравнении с 2021 годом в 2022 году было зафиксировано снижение потребления электроэнергии на 7%, выбросов вредных веществ на 35,9% и образования отходов на 1,8%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на железнодорожном салоне в Петербурге представили новый поезд «Иволга».

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