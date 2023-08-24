На железнодорожном салоне в Петербурге представили новый поезд «Иволга»

В рамках Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо», который в эти проходит в Санкт-Петербурге, 24 августа компания «Трансмашхолдинг» представила новую модель электропоезда «Иволга 4.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) - новых наземных веток метро. Поезд "Иволга" прибывает на станцию. Архив "Ъ".

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Церемония открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) - новых наземных веток метро. Поезд "Иволга" прибывает на станцию. Архив "Ъ".

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поезда «Иволга» были разработаны и в настоящий момент курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). У представленной на салоне модели четвертого поколения увеличено количество дверей до трех кроме головных вагонов. Также новая «Иволга» имеет новый окрас — электропоезд стал светлее за счет основного белого цвета.

В ТМХ рассказали о проведенной в 2022 году работе по импортозамещению всех ключевых узлов и комплектующих «Иволги». В частности, 98% комплектующих новой модели производятся в России на более чем 600 предприятиях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» впервые в истории проходит в Петербурге. До этого он проходил в подмосковной Щербинке.

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