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«Хватит уже делить пространство на Земле и тем более — вне Земли»

Как человечество стремится высадиться на Луну и Марс

Индия стала первой в мире страной, у которой получилось мягко посадить свой космический аппарат на Южный полюс Луны. Несколькими днями ранее закончилась аварией первая в истории современной России миссия к спутнику: автоматическая межпланетная станция не смогла прилуниться, разбившись о поверхность. Астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин рассказал, с чем сталкиваются ученые и инженеры, пытаясь отправить роботов, а в перспективе и космонавтов, к ближайшим доступным небесным телам. Основные тезисы полуторачасовой лекции в центре технологического предпринимательства — в видео «Ъ».

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