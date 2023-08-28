«Хватит уже делить пространство на Земле и тем более — вне Земли»

Индия стала первой в мире страной, у которой получилось мягко посадить свой космический аппарат на Южный полюс Луны. Несколькими днями ранее закончилась аварией первая в истории современной России миссия к спутнику: автоматическая межпланетная станция не смогла прилуниться, разбившись о поверхность. Астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин рассказал, с чем сталкиваются ученые и инженеры, пытаясь отправить роботов, а в перспективе и космонавтов, к ближайшим доступным небесным телам. Основные тезисы полуторачасовой лекции в центре технологического предпринимательства — в видео «Ъ».