«Колибри-Тур» оштрафована на 5 млн руб. из-за выселения детей из отеля в Турции

Компанию «Колибри-ТУР МСК», которая отвечала за организацию отдыха детей из России в Турции, оштрафована на 5 млн руб., сообщила генпрокуратура. Дело об административном правонарушении отношении организации было возбуждено после того, как 90 детей выселили из турецкого отеля за неуплату.

По результатам проверки было установлено, что ООО «Колибри-ТУР МСК» не является туроператором и не имеет законных оснований для реализации комплексных туров. Также, по данным генпрокуратуры, у организации не было разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха. Однако несмотря на это, «Колибри-ТУР МСК» дистанционно заключила с родителями детей около 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей.

После заключения договоров дети из разных регионов России были отправлены на отдых в турецкий город Кемер, но из-за неоплаченных ООО «Колибри-ТУР МСК» услуг в ночь на 2 августа были выселены из отеля. В дальнейшем все дети вернулись домой за счет средств родителей и при помощи Генконсульства.

На основании результатов проверки в отношении ООО «Колибри-ТУР МСК» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.51 КоАП (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности). По результатам судебного заседания мировой судья назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн руб. Прокуратура Москвы также направила в суд исковое заявление о блокировке сайтов с рекламой аналогичных путевок на следующий год.

2 августа 90 детей были вынуждены ночью покинуть отель Omorfi Garden Resort за несколько дней до окончания поездки. При этом лагерь «Колибри», организованный ООО «Колибри-ТУР МСК», обвинил в произошедшем принимающую сторону. Отель заявил, что организатор отдыха вовсе не оплатил проживание детей.

Пострадавшие рассказали «Ъ FM», что после выселения дети ночевали в автобусах или на лавках в парке. В другой отель туристов заселили только через сутки, но и там их пребывание было ограничено из-за овербукинга. В итоге родители решили вернуть детей в Москву. 12 августа стало известно, что все дети вернулись из Турции в Россию.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «В "Колибри" врали не по-детски».

Милена Костерева