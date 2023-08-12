Все выселенные из турецкого отеля дети вернулись в Россию

Все дети, пострадавшие от действий туроператора «Колибри-тур» во время отдыха в Турции, вернулись в Россию, сообщило посольство РФ в Турции. В начале августа детей выселили из отеля Omorfi Garden Resort из-за неоплаты туроператором услуг.

С 9 августа восемь детей от 8 до 14 лет были отправлены авиарейсами в Москву и Санкт-Петербург. Помощь была оказана на безвозмездной основе при спонсорстве ряда туристических компаний. Сотрудники генконсульства в Анталье обеспечивали трансфер детей в аэропорт, оказывали содействие при регистрации на рейс, согласовывали передачу детей членам экипажа и координировали действия с родителями.

«По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии "Колибри Тур" и размещенные в отелях г. Кемер под контролем Генконсульства, вылетели в Россию»,— говорится в сообщении посольства в Telegram. Дипломаты поблагодарили руководство туристических компаний «Анекс Тур», «Корал Тревел» и «Пегас Туристик».

Выселение около 90 детей произошло в ночь на 1 августа. Больше 60 родителей, чьи дети должны были вернуться только 9 августа, предпочли вывезти их домой, не дожидаясь окончания двухнедельного отдыха. Против оператора «Колибри» возбуждено дело.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «В "Колибри" врали не по-детски».

Леонид Уварчев